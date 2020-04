BREAKING NEWS | Gigi Becali a dat START VANZARILOR! "Negociez acum! Il vand pe 10 milioane de euro." Anunt de ULTIMA ORA al patronului FCSB

Gigi Becali a inceput negocierile pentru fotbalistii FCSB-ului in incercarea de a reduce consecintele crizei provocate de Covid-19.

Patronul-ros albastrilor spune ca negociaza vanzarea unui fotbalist pe 10 milioane de euro. Gigi Becali nu a oferit numele jucatorului, insa avand in vedere suma este foarte posibil sa fie vorba de una dintre vedetele echipei: Dennis Man sau Florinel Coman:

"Uite acum sunt pe telefon ca sa vand un jucator. Nu ii spun numele. Sunt pe telefon sa vand un jucator pe 10 milioane. Negociez acum", a spus Gigi Becali pentru Antena Sport.

Patronul FCSB-ului nici nu se gandea sa renunte la Dennis Man sau Florinel Coman pentru mai putin de 20 de milioane de euro, insa pandemia de coronavirus pare sa fi produs o schimbare de plan.

Gigi Becali spunea recent ca va vinde tot in cazul in care sezonul european va fi compromis, pentru ca pe el in intereseaza doar cupele europene.