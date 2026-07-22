Echipe precum Steaua Roşie Belgrad, Lech Poznan şi Sturm Graz sunt cu un pas în turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal, după ce au obţinut victorii clare în prima manşă a turului al doilea preliminar.

4-0, 4-1 și iar 4-0

Arbitrul român Rareş Vidican a condus meciul câştigat de Crvena Zvezda cu 4-0 pe terenul nord-irlandezilor de la Larne.