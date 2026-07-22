Echipe precum Steaua Roşie Belgrad, Lech Poznan şi Sturm Graz sunt cu un pas în turul al treilea preliminar al Ligii Campionilor la fotbal, după ce au obţinut victorii clare în prima manşă a turului al doilea preliminar.
4-0, 4-1 și iar 4-0
Arbitrul român Rareş Vidican a condus meciul câştigat de Crvena Zvezda cu 4-0 pe terenul nord-irlandezilor de la Larne.
Lech a dispus de campioana Danemarcei, Aarhus AGF cu 4-1, în deplasare, după ce portarul gazdelor a fost eliminat în prima repriză.
Sturm Graz a învins-o fără drept de apel pe vicecampioana Scoţiei, Hearts, cu 4-0.
FC Thun a remizat acasă cu Dinamo Zagreb, 1-1, golul campioanei Elveţiei fiind reuşit de Brighton Labeau (foto) (20), fostul atacant de la Rapid. Slovenul Miha Zajc (86) a egalat pentru croaţi.
Sabah Baku a învins-o pe Kuopio cu 1-0, prin golul sârbului Veljko Simic (45+1). Universitatea Craiova va juca în Europa League cu Sabah sau Kuopio, dacă va fi eliminată din Liga Campionilor.
Rezultatele înregistrate marţi seara, în prima manşă a turului 2 preliminar din Champions League
Mjallby AIF (Suedia) - Lincoln Red Imps FC (Gibraltar) 3-0
Larne FC (Irlanda de Nord) - FK Steaua Roşie Belgrad (Serbia) 0-4
Sabah FC (Azerbaidjan) - KuPS Kuopio (Finlanda) 1-0
KI Klaksvik (Feroe) - FK Kauno Zalgiris (Lituania) 0-0
AGF Aarhus (Danemarca) - KKS Lech Poznan (Polonia) 1-4
FC Ararat-Armenia (Armenia) - Shamrock Rovers FC (Irlanda) 2-0
FC Thun (Elveţia) - GNK Dinamo Zagreb (Croaţia) 1-1
Vikingur Reykjavik (Islanda) - Hapoel Beer-Sheva FC (Israel) 2-1
FC Iberia 1999 Tbilisi (Georgia) - SK Slovan Bratislava (Slovacia) 0-2
Fenerbahce Istanbul (Turcia) - Gornik Zabrze (Polonia) 1-0
SK Sturm Graz (Austria) - Heart of Midlothian FC (Scoţia) 4-0
Miercuri vor avea loc partidele:
PFC Levski Sofia (Bulgaria) - Universitatea Craiova (România)
Omonia Nicosia (Cipru) - FC Kairat Almatî (Kazahstan)
KF Egnatia (Albania) - NK Celje (Slovenia)
* Meciurile din manşa secundă se vor juca pe 28 şi 29 iulie. Agerpres