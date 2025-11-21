Jean Vlădoiu, antrenorul în acte al Unirii Slobozia și secundul de facto al lui Andrei Prepeliță, s-a arătat foarte dezamăgit după înfrângerea, 1-2, suferită contra grupării Csikszereda. A fost al șaselea eșec consecutiv pentru ialomițeni în campionat.

Jean Vlădoiu, dezamăgit după Csikszereda - Unirea Slobozia 2-1

Vlădoiu și-a atacat o parte dintre elevi, fără să nominalizeze. El și Andrei Prepeliță vor lua în calcul să renunțe la mai mulți jucători în pauza de iarnă.

„Am lucrat două săptămâni finalizare, centrări, dar am dat un singur gol. Așa cum a fost afară, ceață, așa am fost și noi. Trebuie să ne batem pentru fiecare punct de acum și sper să rămânem uniți. Am pierdut în fața unui adversar împotriva căruia am câștigat clar în tur.

Unii mi-au demonstrat că nu sunt de nivelul Unirii Slobozia. M-au dezamăgit în ultimele șase meciuri prin anumite realizări tehnice. Putem vorbi la unii dintre ei și de lipsă de valoare. Dacă înțeleg cu Rapid, FCSB, Craiova, să ai un meci greu... Ne vom gândi, în iarnă eu și Andrei vom trage linie.

Vlădoiu: „Le cerem doar să-și facă meseria, nu e nicio presiune suplimentară”

Am început bine, dar după ne-am relaxat. Toată lumea a crezut, mă refer la unii jucători, că gata, suntem salvați. Am văzut atitudine împotriva unor echipe bune și mă gândeam că putem mai mult, dar apoi a urmat o cădere inexplicabilă. Le cerem doar să-și facă meseria, nu e nicio presiune suplimentară.

La retrogradare e presiune. Am fost conducător, știu ce înseamnă. Nouă nu ne e teamă, știm ce avem de făcut, dar trebuie ca jucătorii să ne ajute. Dacă nu înțeleg ce am realizat până în etapa în care am ajuns la 18 puncte, nu vom face nimic. Trebuie să fim modești și să mergem mai departe”, a declarat Vlădoiu, conform digisport.ro.

Unirea Slobozia, la a șasea înfrângere consecutivă în Superligă

Csikszereda a învins vineri, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia Unirea Slobozia, în primul meci al etapei a 17-a din Superligă.

La Miercurea Ciuc, într-un meci disputat pe o ceaţă deasă, gazdele au trecut pe lângă deschiderea scorului în minutul 20, la şutul lui Anderson Ceara, reţinut de Pap, iar după patru minute Eppel a reuşit să trimită mingea în plasă, însă golul a fost anulat din cauza unei poziţii de ofsaid.

Totuşi, ciucanii au deschis scorul în minutul 49, când Anderson Ceara a înscris cu un şut superb din afara careului. Ialomiţenii au ratat în minutul 61, prin Antoche, însă după numai un minut elevii lui Prepeliţă au pus golul egalizator pe tabelă.

Vlad Pop a şutat precis de la centrul terenului, în ciuda ceţii, şi l-a învins pe Pap, ieşit mult din poartă. Marton Eppel a marcat golul victoriei gazdelor, în minutul 75, şi Csikszereda – Unirea Slobozia s-a terminat 2-1.

Ciucanii au reuşit a treia victorie stagională şi sunt pe locul 13 în clasament, cu 16 puncte, în timp ce Unirea Slobozia este pe 11, cu 18 puncte. Ialomițenii au ajuns la a șasea înfrângere consecutivă în Superliga României.

