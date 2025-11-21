Ionuț Coadă a marcat, în minutul 62 al partidei Csikszereda - Unirea Slobozia 2-1, golul egalizator al confruntării și probabil reușita sezonului din Superliga României. 

Ionuț Coadă, autorul unui gol senzațional în Csikszereda - Unirea Slobozia 2-1 

Coadă a profitat de o respingere hazardată a portarului Eduard Pap, de la Csikszereda, și a adus egalarea pentru ialomițeni de la mijlocul terenului. 

Traiectoria balonului nu s-a văzut însă în totalitate la televizor. Ceața din Miercurea Ciuc face dificilă partida de vizionat și pentru telespectatori, nu doar pentru jucătorii aflați pe teren.  

Echipele de start în Csikszereda - Unirea Slobozia 1-1:

  • Csikszereda (4-2-3-1): Pap - Paszka, Palmes, Hegedus, Ferenczi - Veres, Vegh - Ceara, Jebari, Bod - Eppel
  • Rezerve: M. Simon, Toth, Kajan, Szilagyi, Andrezly, Dusinszki, Celic, Csuros, Szalay, Gergely, Bloj, Bakos
  • Antrenor: Robert Ilyeș
  • Unirea Slobozia (4-2-3-1): Gurău - A. Dorobanțu, Safronov, Antoche, Dragu - Coadă, V. Pop - Afalna, Papeau, Bărbuț - Renato Espinosa
  • Rezerve: R. Popa, R. Negru, A. Dinu, Serbănică, A. Toma, E. Florescu, Hamdiji, Jeno, R. Deaconu, F. Purece, P. Dulcea, Said
  • Antrenor: Andrei Prepeliță

  • Arbitru: Ionuț Coza
  • Asistenți: Nicușor Marin și Marius Bobe
  • Arbitru VAR: Cătălin Popa
  • Asistent VAR: Lucian Rusandu
  • Rezervă: Bogdan Dumitrache
  • Observator: Eduard Dumitrescu