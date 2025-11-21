Ionuț Coadă a marcat, în minutul 62 al partidei Csikszereda - Unirea Slobozia 2-1, golul egalizator al confruntării și probabil reușita sezonului din Superliga României.
Ionuț Coadă, autorul unui gol senzațional în Csikszereda - Unirea Slobozia 2-1
Coadă a profitat de o respingere hazardată a portarului Eduard Pap, de la Csikszereda, și a adus egalarea pentru ialomițeni de la mijlocul terenului.
Traiectoria balonului nu s-a văzut însă în totalitate la televizor. Ceața din Miercurea Ciuc face dificilă partida de vizionat și pentru telespectatori, nu doar pentru jucătorii aflați pe teren.
Echipele de start în Csikszereda - Unirea Slobozia 1-1:
- Csikszereda (4-2-3-1): Pap - Paszka, Palmes, Hegedus, Ferenczi - Veres, Vegh - Ceara, Jebari, Bod - Eppel
- Rezerve: M. Simon, Toth, Kajan, Szilagyi, Andrezly, Dusinszki, Celic, Csuros, Szalay, Gergely, Bloj, Bakos
- Antrenor: Robert Ilyeș
- Unirea Slobozia (4-2-3-1): Gurău - A. Dorobanțu, Safronov, Antoche, Dragu - Coadă, V. Pop - Afalna, Papeau, Bărbuț - Renato Espinosa
- Rezerve: R. Popa, R. Negru, A. Dinu, Serbănică, A. Toma, E. Florescu, Hamdiji, Jeno, R. Deaconu, F. Purece, P. Dulcea, Said
- Antrenor: Andrei Prepeliță
- Arbitru: Ionuț Coza
- Asistenți: Nicușor Marin și Marius Bobe
- Arbitru VAR: Cătălin Popa
- Asistent VAR: Lucian Rusandu
- Rezervă: Bogdan Dumitrache
- Observator: Eduard Dumitrescu