Ionuț Coadă a marcat, în minutul 62 al partidei Csikszereda - Unirea Slobozia 2-1, golul egalizator al confruntării și probabil reușita sezonului din Superliga României.

Ionuț Coadă, autorul unui gol senzațional în Csikszereda - Unirea Slobozia 2-1

Coadă a profitat de o respingere hazardată a portarului Eduard Pap, de la Csikszereda, și a adus egalarea pentru ialomițeni de la mijlocul terenului.

Traiectoria balonului nu s-a văzut însă în totalitate la televizor. Ceața din Miercurea Ciuc face dificilă partida de vizionat și pentru telespectatori, nu doar pentru jucătorii aflați pe teren.

