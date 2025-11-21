FC Argeș - Universitatea Craiova, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 20:30! Noul antrenor al oltenilor, debut în Superliga

Partida FC Argeș - Universitatea Craiova, din etapa a 17-a de Superliga, va avea loc vineri, de la 20:30 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro și pe contul de Facebook Sport.ro.

FC Argeș - Universitatea Craiova, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 20:30!

FC Argeș vine după înfrângerea cu Rapid din runda trecută, scor 0-2, și se află pe locul cinci în Superliga cu 27 de puncte adunate în 16 meciuri.

De cealaltă parte, la două puncte peste piteșteni se află Universitatea Craiova, care e poziția a patra la șase „lungimi” de liderul Rapid. Oltenii vin după înfrângerea 1-2 cu UTA din etapa trecută.

Ultima întâlnire dintre cele două formații a avut loc turul acestui sezon reglat, iar oltenii s-au impus atunci cu 3-1.

