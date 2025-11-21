FC Argeș - Universitatea Craiova, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 20:30! Noul antrenor al oltenilor, debut în Superliga

Partida FC Argeș - Universitatea Craiova, din etapa a 17-a de Superliga, va avea loc vineri, de la 20:30 și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe site-ul Sport.ro și pe contul de Facebook Sport.ro.
FC Argeș vine după înfrângerea cu Rapid din runda trecută, scor 0-2, și se află pe locul cinci în Superliga cu 27 de puncte adunate în 16 meciuri.
De cealaltă parte, la două puncte peste piteșteni se află Universitatea Craiova, care e poziția a patra la șase „lungimi” de liderul Rapid. Oltenii vin după înfrângerea 1-2 cu UTA din etapa trecută.
Ultima întâlnire dintre cele două formații a avut loc turul acestui sezon reglat, iar oltenii s-au impus atunci cu 3-1.
Georgia, înfrântă. Anzor, OUT!
Gruzinii au fost surprinși încă din start, iar după golurile lui Rustev și Krastev, antrenorul a fost nevoit să schimbe planul. Oaspeții au abordat ulterior o tactică de „totul sau nimic” și au înscris prin Luka Lochoshvili în minutul 88 pentru a duce scorul final de pe tabelă la 2-1.
Pentru Universitatea Craiova, pierderea lui Mekvabishvili ar fi o lovitură majoră. Sosirea lui în iarnă a schimbat echilibrul de la mijloc, iar cifrele vorbesc de la sine: 21 de meciuri, 1 gol, 7 pase decisive în acest sezon.
În plus, Anzor este un om-cheie și pentru naționala Georgiei, la care a strâns deja 29 de selecții, iar cota sa de piață este evaluată la 1,5 milioane de euro, conform Transfermarkt.
Pentru „U” Craiova urmează o deplasare la Pitești vineri, 21 noiembrie, pentru duelul cu FC Argeș din etapa #17 a Superligii României. Doar șase zile mai târziu, oltenii vor primi vizita celor de la Mainz 05 în cadrul Conference League, iar în prima săptămână din decembrie vor avea trei partide: „U” Cluj (01.12), Petrolul (04.12) și CFR Cluj (07.12).