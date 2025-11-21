Narcis Răducan, fost jucător al Stelei și Rapidului, ajuns la 51 de ani, a devenit profesor universitar la Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București.
Anunțul l-a făcut chiar el, pe rețelele sociale, acolo unde s-a fotografiat alături de studenții săi la finalul primelor ore de predare.
„Azi au fost primele ore de predare la UNEFS. A fost plăcut, dinamic, plin de energie pozitivă și speranțe. Locul acesta reprezintă laboratorul sportului românesc din ultimii 100 de ani”, a scris Narcis Răducan.
Fost fotbalist, analist sportiv și manager la mai multe cluburi din România, Narcis Răducan și-a obținut recent doctoratul și predă un curs dedicat istoriei sportului românesc din ultima sută de ani.
Narcis Răducan a avut o carieră interesantă
Ca jucător, Răducan a evoluat la Focșani, FC Național, Bacău, Steaua, Rapid, AEL Limassol, AEK Larnaca și Ceahlăul.
În Ghencea a trăit cele mai mari performanțe, cu 3 titluri de campion, 2 Cupe ale României și o participare în grupele Ligii Campionilor în sezonul 1995/1996.
După retragere, a lucrat la Unirea Urziceni, FCSB, Oțelul, Viitorul, Concordia, Astra, ASA și Pandurii. Momentul de vârf rămâne sezonul 2008/2009, când Unirea Urziceni a câștigat titlul în Liga 1.