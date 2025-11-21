Narcis Răducan, fost jucător al Stelei și Rapidului, ajuns la 51 de ani, a devenit profesor universitar la Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din București.

Anunțul l-a făcut chiar el, pe rețelele sociale, acolo unde s-a fotografiat alături de studenții săi la finalul primelor ore de predare.

„Azi au fost primele ore de predare la UNEFS. A fost plăcut, dinamic, plin de energie pozitivă și speranțe. Locul acesta reprezintă laboratorul sportului românesc din ultimii 100 de ani”, a scris Narcis Răducan.

