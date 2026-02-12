Meciul dintre cele două a avut loc pe Arena Națională și a contat pentru etapa cu numărul 26 din sezonul regulat al Superligii României. La capătul celor 90 de minute, tabela de marcaj a indicat 1-1, iar Dinamo și Craiova au împărțit punctele.

Partida a avut o încărcătură fierbinte, în contextul în care, pe lângă incidentul cu Ștefan Baiaram care a scuipat un fan (VEZI AICI ce pedeapsă a primit), la ”colț” pe Arena Națională a fost pus și ”centralul” Istvan Kovacs.

Mai mulți suporteri de la tribuna întâi i-au adresat insulte arbitrului, iar în peluza dinamovistă s-a scandat: ”Afară cu ungurii din țară”. Mai mult decât atât, un suporter aflat la tribuna întâi a aruncat și cu un obiect în Kovacs.

Reacția lui Nicolescu după deciziile Comisiei de Disciplină: ”100% va veni o amendă / E exemplul negativ pe care trebuie să-l stopăm”

Întrebat dacă se așteaptă la o amendă din partea Comisiei de Disciplină, care a decis să pună pe hold verdictul final în urma incidentelor de la Dinamo - Craiova (18 februarie fiind noul termen), Andrei Nicolescu, președintele ”câinilor”, a răspuns afirmativ.

”(n.r. Îngrijorat într-o oarecare formă că va veni o amendă după ce s-a întâmplat în partida cu Craiova?) Sută la sută va veni o amendă. Nu sunt neapărat îngrijorat. Astfel de gesturi nu creează un incident major, dar creează un incident major prin expunere, adică prin exemplul negativ pe care-l dau.

Dacă cineva vede gestul și i se pare că și el va putea face gestul în viitor... E exemplul negativ pe care trebuie să-l stopăm. Din perspectiva asta, eu cred că niște sancțiuni individuale foarte drastice reprezintă o măsură mai bună decât o amendă colectivă.

(n.r. Te referi și la reacția lui Baiaram?) Nu pot eu să judec jucătorii, asta e o chestiune internă. Și, încă o dată, nu pledez în zona... apropo și de incidentul de la Cluj... de sancțiuni drastice pentru cei care sunt în fotbal. Dar, pledez foarte tare pentru termene de încercare. O sancțiune care să fie bună, dar complementară. Dacă se mai întâmplă lucruri de genul, pe viitor să fie sancțiuni drastice.

(n.r. Nici Bergodi să fie sancționat drastic, fiind la prima abatere?) Nu, eu pe domnul Bergodi l-am perceput tot timpul cu o alură de mister în fotbalul românesc. Din păcate, în ultimul timp, am observat că și presiunea și-a spus cuvântul asupra lui. Nu cred că e caracteristic lui”, a spus Nicolescu pentru Pro TV și Sport.ro.