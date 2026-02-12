Turneul masculin de hochei pe gheaţă din cadrul Jocurilor Olimpice de la Milano-Cortina a debutat, miercuri, cu victorii ale echipelor Suediei şi Slovaciei, în Grupa B.

Slovacia - Finlanda 4-1! Finlandezii sunt campionii olimpici en-titre

Slovacia, echipă medaliată cu bronz la JO 2022, a învins campioana en-titre Finlanda cu scorul de 4-1, producând prima mare surpriză a competiţiei.

Nordicii au fost superiori la numărul de şuturi (40-25), dar slovacii au marcat prin Juraj Slafkovsky (dublă), Dalibor Dvorsky şi Adam Ruzicka.

Golul de onoare al finlandezilor a fost marcat de aripa Eeli Tolvanen (Seattle Kraken).