A început hocheiul la Jocurile Olimpice! Primul meci, prima mare surpriză: ce a pățit campioana en-titre Jocurile Olimpice
Jocurile Olimpice de iarnă se desfășoară la Milano-Cortina.

Jocurile Olimpice de IarnaJocurile Olimpice de la Milano CortinaJuraj SlafkovskyFinlandaSlovaciaHochei
Turneul masculin de hochei pe gheaţă din cadrul Jocurilor Olimpice de la Milano-Cortina a debutat, miercuri, cu victorii ale echipelor Suediei şi Slovaciei, în Grupa B.

Slovacia - Finlanda 4-1! Finlandezii sunt campionii olimpici en-titre

Slovacia, echipă medaliată cu bronz la JO 2022, a învins campioana en-titre Finlanda cu scorul de 4-1, producând prima mare surpriză a competiţiei.

Nordicii au fost superiori la numărul de şuturi (40-25), dar slovacii au marcat prin Juraj Slafkovsky (dublă), Dalibor Dvorsky şi Adam Ruzicka

Golul de onoare al finlandezilor a fost marcat de aripa Eeli Tolvanen (Seattle Kraken).

Suedia - Italia 5-2

În alt meci, Suedia a dispus de Italia cu scorul de 5-2. 

Scandinavii au cucerit aurul olimpic în urmă cu 20 de ani, când tot Italia a fost gazda Jocurilor, la Torino. Agerpres

