„Câinii” s-au întărit în atac în această iarnă și l-au semnat pe George Pușcaș din postura de jucător liber de contract.

Atacantul de 29 de ani a fost prezentat la Dinamo și a oferit primele declarații din postura de fotbalist al grupării bucureștene.

Andrei Nicolescu, întrebat dacă George Pușcaș are cel mai mare salariu de la Dinamo

George Pușcaș a fost pe lista „cânilor” de la finalul anului 2025, dar cele două părți nu s-au înțeles la momentul respectiv.

În cele din urmă, atacantul cu 46 de meciuri jucate la echipa națională a ajuns în la formația din „Ștefan cel Mare”.

Întrebat dacă George Pușcaș are cel mai mare salariu din lotul lui Dinamo, Andrei Nicolescu a oferit un răspuns clar.

„El avea un program de pregătire individuală și am decis împreună să-l finalizeze. Era în contact direct cu noi și am fost de acord să-l termine și să revină apoi în România. El era în Dubai la o clinică specializată.

A terminat un tratament pentru pubalgie. Depinde acum cum se va adapta la antrenamente, dar aici va decide staff-ul medical. Din punct de vedere medical nu a fost nicio problemă.

Da, până în vara anului viitor are contract.

Vorbim de un salariu care se încadrează cumva în salariile de la Dinamo. Nu are legătură cu ce zvonește. E o sumă pe care Dinamo și-o permite. (n.r. E cel mai mare salariu de la Dinamo?) Cu siguranță nu”, a spus Andrei Nicolescu, conform digisport.ro.

Sezonul trecut, atacantul român a reușit 11 goluri și patru pase decisive în 38 de meciuri jucate pentru Bodrum FK în Turcia.

900.000 de euro este cota lui George Pușcaș, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com.

George Pușcaș nu a mai înscris de aproape un an

Atacantul vine liber de contract după despărțirea de Bodrum FK și a acceptat un salariu mai mic pentru a reveni în prim-plan.

Totuși, vârful nu a mai jucat un meci oficial din 1 iunie 2025 și va avea nevoie de timp pentru a intra în planurile antrenorului Zeljko Kopic.

Ultimul gol marcat de Pușcaș datează din 28 martie 2025, într-un meci cu Fenerbahçe, din penalty. Ultima reușită din acțiune a venit pe 21 februarie 2025, contra lui Hatayspor.