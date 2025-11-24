Fundașul francez a jucat trei meciuri în Superligă și unul în Cupă, iar bilanțul său este dezastruos: nicio victorie în campionat.

Zouma a prins doar egalul cu UTA (1-1) în etapa a 10-a, apoi a bifat două înfrângeri, 0-1 cu Petrolul și 1-2 cu Dinamo. Singura partidă câștigată cu el pe teren a fost în Cupa României, în victoria categorică, 4-0 cu CSM Slatina.

Iuliu Mureșan confirmă despărțirea: „E greu să mai joace fotbal”

Președintele lui CFR Cluj, Iuliu Mureșan, a făcut un anunț categoric. Zouma nu mai poate evolua la nivelul cerut în Superligă și în iarnă îi va fi reziliat contractul.

„Zouma este accidentat. Eu cred că este posibilă o despărțire la iarnă. Trebuie să discutăm și cu el. El este foarte pozitiv, e un băiat bun, dar noi avem nevoie de jucători apți și care își doresc. Are probleme la ambii genunchi. E greu să mai joace fotbal la nivelul ăsta. Șansele sunt de 99% să plece, probabil că da”, a spus Mureșan la Fanatik.

„De când a venit Pancone, a făcut antrenamente mult mai tari, cu contacte. La primul antrenament mai dur, Zouma nu a rezistat și s-a accidentat. Trebuie să ne uităm și la salariu, avem un buget care nu ne permite foarte multe”, a continuat oficialul ardelean.

După victoria categorică, 3-0 cu Rapid, ardelenii speră să repare începutul slab de sezon și să se apropie de play-off. La momentul redactării acestui articol, CFR Cluj ocupă poziția #11 în Superliga României, cu 19 puncte, la șapte lungimi de locul 6 ocupat de Farul Constanța, ultima poziție ce asigură accederea în play-off.

