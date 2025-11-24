VIDEO După victoria cu Nantes din Champions League, Dinamo s-a dezlănțuit în Liga Zimbrilor!

”Dulăii” dau semne de revenire după un început slab de sezon.

DinamoAndrii Akimenkocs dinamo bucurestiIonuț Nistorionut iancu
CS Dinamo Bucureşti a învins-o clar pe CSM Vaslui, cu scorul de 33-20 (16-12), duminică seara, în deplasare, într-un meci din etapa a 9-a a Ligii Naţionale de handbal masculin.

Andrii Akimenko a marcat 7 goluri pentru campioni, Ionuţ Nistor 6, Pedro Valdes 4, Haniel Langaro 4, iar portarul Ionuţ Iancu a avut 10 intervenţii.

De la gazde s-au remarcat Dragoş Hanţaru (5 goluri) şi Arnad Hamzic (4).

”Dulăii” veneau după victoria istorică din grupele EHF Champions League, 29-28 cu Nantes.

”HANDBAL. Liga Națională, etapa 9

💥CSM Vaslui - DINAMO 20-33 (12-16)

Victorie clară la Vaslui, în fața unei echipe incomode pe teren propriu. Am avut motoarele turate de la început până la sfârșit și nu am dat nicio șansă gazdelor. Ne îndreptăm deja atenția spre următorul joc, cel din deplasare cu Kielce de miercuri, 26 noiembrie.

👉DINAMO: Iancu, Cupara – Vujovic 2, Nistor 6, Dedu 3, Buzle 1, Valdes 4, Negru, A. Pascual, Langaro 4, Stanciuc 2, Rosta 3, Akimenko 7, Pelayo 1, Militaru”, a postat la final CS Dinamo București.

Clasamentul din Liga Zimbrilor: Dinamo, la un punct de liderul HC Buzău

1. ACS HC Buzău 13 puncte (7 jocuri)

2. CS Dinamo Bucureşti 12 p (8 j)

3. AHC Potaissa Turda 10 p (8 j)

4. SCM Politehnica Timişoara 10 p (7 j)

5. CSM Bucureşti 9 p (8 j)

...

Un japonez a câștigat 3,8 milioane de dolari la loto și a ascuns câștigul de soția sa, ca să trăiască în lux, în secret
C&acirc;t s-a &icirc;ncheiat derby-ul Dinamo - Rapid, c&acirc;ndva finală de Champions League!
Gigi Becali, pus la zid de fostul atacant de la FCSB: &bdquo;Nu are nicio treabă cu fotbalul!&rdquo;
&Icirc;ntrebarea care l-a enervat pe Chivu: &bdquo;Adică, n-am voie?!&ldquo;
Victor Pițurcă, dat pe spate: &bdquo;Cel mai valoros jucător&rdquo;
Chivu, detaliul care &icirc;l &icirc;ngrijorează după &icirc;nfr&acirc;ngerea cu AC Milan: &bdquo;E prea mult!&ldquo;
Mitică Dragomir, fără perdea despre preferatul lui Becali: &bdquo;&Icirc;ntr-un an nu mai auzi de el!&rdquo;
Un analist olandez, verdict clar pentru Dennis Man, după ce rom&acirc;nul a fost huiduit de un stadion &icirc;ntreg

Italienii au tras concluzia despre Cristi Chivu și au găsit vinovatul după Inter - AC Milan 0-1

Reacția lui Louis Munteanu c&acirc;nd a auzit cine a venit să-l vadă pentru un transfer la CFR - Rapid

Lovitură pentru CFR Cluj! Au anunțat plecarea starului abia sosit &icirc;n Gruia

Motivul pentru care Gigi Becali ar fi preferat ca FCSB să piardă meciul cu Petrolul: &rdquo;Nu voiam golul ăsta!&rdquo;

CCA a confirmat greșeala de arbitraj de la partida din Superligă: &bdquo;Golul ar fi trebuit validat&rdquo;

Gigi Becali, pus la zid de fostul atacant de la FCSB: &bdquo;Nu are nicio treabă cu fotbalul!&rdquo;
Victor Pițurcă, dat pe spate: &bdquo;Cel mai valoros jucător&rdquo;
Mitică Dragomir, fără perdea despre preferatul lui Becali: &bdquo;&Icirc;ntr-un an nu mai auzi de el!&rdquo;
Italienii au tras concluzia despre Cristi Chivu și au găsit vinovatul după Inter - AC Milan 0-1
Reacția lui Louis Munteanu c&acirc;nd a auzit cine a venit să-l vadă pentru un transfer la CFR - Rapid
Tragerea la sorți pentru meciurile din play-off-ul Cupei Rom&acirc;niei s-a &icirc;ncheiat! Dinamo, cel mai greu adversar + vom avea sigur echipă din Liga 3 &icirc;n faza grupelor
Fostul fotbalist al lui Dinamo, &rdquo;printre cei mai buni&rdquo; la debutul &icirc;n Serie A!&nbsp;
Un jucător al lui Dinamo, inclus &icirc;n echipa etapei din Champions League!
Dinamo pierde &icirc;n Champions League &icirc;n ultima secundă după o lovitură de la 7 metri! &rdquo;Am fost aproape de un rezultat mare&rdquo;
Dinamo, numai de la 40 de goluri &icirc;n sus! &rdquo;Dulăii&rdquo; fac legea și la tineret
Fabulos! Sportul la care Dinamo 1 e campioană, Dinamo 2 e pe locul 3, iar Dinamo 3 e pe locul 4
Fostul premier Adrian Năstase, operat la Spitalul Foișor. Ce probleme are: &bdquo;Urmează o perioadă mai lungă de recuperare&rdquo;

Nici bine nu și-a anunțat demisia de la taverna lui Pescobar, că Lavinia s-a dat de gol: și-a făcut iubit. Cum s-a fotografiat cu bărbatul misterios

Summit de urgență la Geneva: americani, ucraineni și europeni caută o ieșire din războiul din Ucraina

Putin ameninDupă ploi și ninsori la munte, vremea se &icirc;ncălzește &icirc;n Rom&acirc;nia. Prognoza meteo p&acirc;nă pe 30 noiembrieță cu noi cuceriri dacă Ucraina nu acceptă planul american: &bdquo;Poate fi baza unei soluții definitive&rdquo;

