”HANDBAL. Liga Națională, etapa 9

💥CSM Vaslui - DINAMO 20-33 (12-16)

Victorie clară la Vaslui, în fața unei echipe incomode pe teren propriu. Am avut motoarele turate de la început până la sfârșit și nu am dat nicio șansă gazdelor. Ne îndreptăm deja atenția spre următorul joc, cel din deplasare cu Kielce de miercuri, 26 noiembrie.

👉DINAMO: Iancu, Cupara – Vujovic 2, Nistor 6, Dedu 3, Buzle 1, Valdes 4, Negru, A. Pascual, Langaro 4, Stanciuc 2, Rosta 3, Akimenko 7, Pelayo 1, Militaru”, a postat la final CS Dinamo București.



Clasamentul din Liga Zimbrilor: Dinamo, la un punct de liderul HC Buzău



1. ACS HC Buzău 13 puncte (7 jocuri)

2. CS Dinamo Bucureşti 12 p (8 j)

3. AHC Potaissa Turda 10 p (8 j)

4. SCM Politehnica Timişoara 10 p (7 j)

5. CSM Bucureşti 9 p (8 j)

...

