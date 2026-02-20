Cele două echipe își dau întâlnire în etapa #28 a sezonului regulat, pe Arena Națională. Derby-ul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

Costel Gâlcă a analizat-o pe Dinamo înaintea derby-ului de sâmbătă: ”Trebuie să recunoaștem asta”

Costel Gâlcă, antrenorul ”câinilor”, a explicat că Dinamo este o echipă foarte bună, care a demonstrat în actuala stagiune, în contextul în care gruparea lui Zeljko Kopic e pe locul secund în clasament cu 52 de puncte.

”E un meci important pentru noi mai ales că venim după o perioadă mai puțin bună. Dacă nu greșesc, nu am câștigat acasă de la meciul cu Metaloglobus și trebuie să arătăm atitudine. Trebuie să avem din nou acel echilibru defensiv pe care l-am avut înainte de meciul cu Farul.

E un meci important, dar e important să ne atingem obiectivul nostru și apoi să ne gândim la alte obiective. Momentul nu e bun, dar trebuie să fie o motivație în plus începând de la mine și până la jucători.

Sunt meciuri importante, normal că există motivație foarte mare. Dinamo e o echipă foarte bună, a demonstrat. Trebuie să ne ridicăm la nivelul lor sau peste pentru că putem. Am făcut-o și în tur. Trebuie să recunoaștem că e important și acest moment. Trebuie să arătăm altfel din multe puncte de vedere.

Totul e posibil. Importantă e atitudinea. Atitudinea înseamnă să respecți și indicațiile tactice ofensive și defensive. Ne-a mai furat jocul, atacam cu mulți, dar ne apăram cu puțini. Ne dorim ca echipa să se vadă în primul rând și apoi fiecare jucător pe poziția lui. E important ca echipa să arate bine”, a spus Costel Gâlcă.

Dinamo e pe locul 2 cu 52 de puncte, în timp ce Rapid completează podiumul după 27 de etape desfășurate în sezonul regulat cu 49 de puncte.