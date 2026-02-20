Rapid și Dinamo își dau întâlnire pe Arena Națională. Meciul va putea fi urmărit în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

În ultima întâlnire dintre cele două, Rapid s-a impus cu 2-0 în fața lui Dinamo tot pe Arena Națională, dar din postura de echipă oaspete.

Veste bombă la Rapid cu 24 de ore înaintea meciului cu Dinamo

La conferința de presă premergătoare derby-ului, Costel Gâlcă, antrenorul giuleștenilor, a dezvăluit că Lars Kramer s-a întors după accidentarea suferită în ianuarie.

Kramer a lipsit de la meciurile cu ”U” Cluj (0-2), Hermannstadt (3-0), Petrolul (1-1), CFR (1-1) și Farul (1-3). În locul său a fost utilizat Leo Bolgado.

”Kramer s-a întors. E apt de joc. Ați văzut că n-am spus că ne-a lipsit. Dar e un jucător important în angrenajul jocului nostru”, au fost cuvintele lui Gâlcă.

Dinamo e pe locul 2 cu 52 de puncte, în timp ce Rapid completează podiumul după 27 de etape desfășurate în sezonul regulat cu 49 de puncte.