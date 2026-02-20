SuperDan a plecat de pe banca lui CFR Cluj în august 2024, când a marcat finalul celui de-al patrulea mandat în Gruia. Petrescu a condus-o în perioada aprilie 2024 - august 2025 pe CFR Cluj în 68 de partide.

Cristi Balaj a dezvăluit cum se mai simte Dan Petrescu: ”Atât vă spun, nu vreau să dezvolt pe acest subiect”

Dan Petrescu s-a confruntat cu probleme de sănătate și a stat departe de ochii lumii. Cristi Balaj, fost președinte la CFR, a mărturisit că SuperDan se simte mult mai bine și e extrem de fericit că a trecut peste perioada nefastă.

”Știu și pot spune că sunt extrem de fericit că Dan Petrescu se simte foarte bine. În rest, nu vreau să mai comentez. Nu vreau să mai dezvolt acest subiect. Important este că se simte bine, atât”, a spus Cristi Balaj, potrivit Digi Sport.

EXCLUSIV Dan Petrescu, optimist înainte de barajul cu Turcia. Ce a avut de zis despre adversara României: ”Asta nu înseamnă că au și echipă”

Într-un interviu pentru Pro TV și Sport.ro, Dan Petrescu a susținut că naționala Turciei nu e de temut și e optimist înainte de barajul de la sfârșitul lunii martie.

”Eu zic că am căzut bine”, a spus Dan Petrescu pentru Pro TV și Sport.ro. ”Noi ne simțim bine cu echipele astea de lângă noi, cu cele din Balcani.

Cu Turcia, chiar dacă au jucători foarte buni, mult mai buni decât ai noștri, asta nu înseamnă că au și o echipă”, a explicat tehnicianul.

Pe Turcia, România a învins-o într-un amical disputat la Cluj-Napoca pe ”Dr. Constantin Rădulescu”, în 2017, cu 2-0, după o ”dublă” semnată de actualul fotbalist de la Petrolul Ploiești Gicu Grozav.