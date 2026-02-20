Noul sezon va aduce o premieră în România: un episod de o oră filmat în totalitate dintr-un singur cadru-secvență. Două zile de repetiții și alte două de filmare au fost suficiente pentru a sincroniza o echipă de peste 180 de oameni, care au lucrat din greu pentru ca rezultatul ce va ajunge în fața celor de acasă să fie unul uimitor. Producătorul creativ și head writer-ul serialului, Anghel Damian, a descris întregul proces drept: „una dintre cele mai revelatoare experiențe din viața mea profesională”.

Complexitatea filmării pentru sezonul 3 i-a pus în dificultate chiar și pe actorii consacrați: „Am spus și o să o mai zic – rolul ăsta este unul dintre cele mai importante din cariera mea și mă bucur să mă întorc la personajul care îmi e drag - și nu doar mie, ci și telespectatorilor - văd asta pe stradă, când mă opresc oamenii sau mă strigă „Tătuțu’”. Știu că am tot zis că e o provocare să fii Bebe Măcelaru, de la felul în care vorbește, până la toată esența personajului, dar vă spun sincer că sezonul 3 a fost unul dintre cele mai provocatoare de până acum! Pentru prima oară, am filmat un întreg episod în regim one-shot și acela a fost unul dintre momentele în care m-am temut că poate nu voi reuși să aduc la viață viziunea lui Anghel Damian. Dar în cele din urmă, datorită unei echipe excepționale, a ieșit ceva de care suntem mândri și abia așteptăm să vedem reacțiile celor de acasă”, declară George Mihăiță.

Povestea noului sezon din TĂTUȚU’ îl surprinde pe protagonist în continuare sub presiune, la începutul anilor 2000, când era urmărit pas cu pas atât de brigada comisarului Costoiu, cât și de rivalii săi hotărâți să facă tot ce le stă în putință pentru a se răzbuna. În timp ce amenințările se strâng în jurul lui, cei de acasă vor descoperi și o altă față a temutului Bebe Măcelaru, prin relația lui cu Magda, care capătă profunzime și va culmina în acest sezon cu un moment decisiv: nunta lor.

Începând cu 5 martie, de la ora 21:30, sezonul 3 va putea fi urmărit în fiecare joi la PRO TV și pe VOYO.

TĂTUȚU’ – Loialitatea se plătește!