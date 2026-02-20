Mijlocașul dreapta în vârstă de 27 de ani o părăsește pe UTA Arad pentru a juca la campioana Armeniei. Clubul arădean a fost înștiințat că armenii au plătit clauza de reziliere în valoare de 150.000 de euro, sumă prevăzută în contractul jucătorului.

În actuala stagiune, mijlocașul a bifat 31 de partide în toate competițiile, reușind să marcheze 11 goluri și să ofere 4 pase decisive. De la momentul sosirii sale la Arad, Costache a strâns 72 de apariții în tricoul echipei, cu 17 goluri marcate și 7 pase decisive.

Oficialii noii sale echipe au transmis un mesaj public pe rețelele sociale, anunțând că românul va purta tricoul cu numărul 20: „Îmbunătățim linia ofensivă. Valentin Costache se alătură echipei noastre. Costache este autorul a 11 goluri și a oferit 4 pase decisive în 31 de meciuri jucate în actualul sezon. Cvadruplul campion al României a fost transferat de la UTA Arad. Fotbalistul va purta tricoul cu numărul 20 în echipa noastră”.

O victorie nesperată în cupele europene

FC Noah a ajuns pe prima pagină a publicațiilor internaționale după ce a reușit un succes imens joi seară, în manșa tur din play-off-ul pentru optimile Conference League. Noua echipă a lui Valentin Costache a învins-o pe teren propriu pe AZ Alkmaar cu scorul de 1-0.

După o primă repriză fără goluri, gazdele de la Yerevan au dat lovitura decisivă prin Hambardzumyan, în minutul 53. Rezultatul este de-a dreptul surprinzător dacă privim diferența uriașă de buget dintre cele două cluburi. Potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt, lotul olandezilor este evaluat la 148 de milioane de euro, în timp ce jucătorii echipei din Armenia valorează doar 12 milioane de euro în total.

Returul se va disputa joi, 26 februarie, de la ora 22:00. Până în acest moment, în faza optimilor de finală și-au asigurat deja prezența echipe de top precum Strasbourg, Rakow, AEK, Sparta Praga, Rayo Vallecano, Șahtior, Mainz și AEK Larnaca.