Gregory Tade, fost atacant la CFR Cluj, FCSB și Dinamo, a oferit un interviu amplu pentru Sport.ro, iar, printre altele, a lansat un atac dur la adresa lui Gigi Becali.

Francezul de 39 de ani, golgheterul Ligii 1 în sezonul 2014/2015, nu l-a menajat deloc pe patronul roș-albaștrilor și l-a acuzat că se implică excesiv în deciziile tehnice.

Tade a jucat un singur sezon la FCSB, în 2015/2016, marcând 7 goluri în 37 de partide. A fost adus cu 500.000 de euro de la CFR, dar după doar un an a fost lăsat să plece gratis la Qatar SC.

Gregory Tade: „La fotbal, Gigi nu are nicio treabă!”

Fostul vârf francez spune că prezența lui Becali în vestiar și modul în care acesta dicta primul „11” au reprezentat motivele pentru care a plecat.

„Poate e un bun om de afaceri, nu comentez. Dar în fotbal nu se pricepe. La fotbal nu are nicio treabă! Dacă ești patron și vrei să faci tu echipa, atunci nu mai pune antrenor. Fii tu antrenor! Dar nu are curaj, pentru că știe că nu e bun.

La Steaua (n.r - FCSB), singura problemă era Gigi. Din cauza lui am plecat. Mi-a zis că nu mă mai vrea, dar eu aveam contract. I-am spus că, la un moment dat, cu salariul meu, va trebui să mă folosească. El a zis că tot nu voi juca. Atunci am decis să plec. Becali e un măscărici, un clown. Își bagă nasul unde nu îi fierbe oala”, a spus Tade pentru Sport.ro.

