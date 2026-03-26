Iosif Rotariu (63 de ani) a fost scouter la Farul Constanța.

Fostul internaţional Iosif Rotariu este, de joi, membru în Comitetul Director al Politehnicii Timişoara, conform unui comunicat publicat de gruparea bănăţeană.

”Bun revenit, ROTI! Iosif Rotariu, un nume care nu are nevoie de prezentare, a revenit oficial la Poli!

Fost jucător, antrenor şi, ultima dată, şef al departamentului de scouting în clubul alb-violet, cel care l-a neutralizat pe Maradona la Coppa del Mondo '90 e acum membru în Comitetul Director al Politehnicii!”, scrie în comunicatul clubului.

Iosif Rotariu a jucat pentru Poli Timişoara în sezoanele 1981-86, 1995, 1996, 1998, 2000-01 şi 2012-13. El a antrenat pe Poli în mai multe mandate.

EXCLUSIV Iosif Rotariu a remarcat paradoxul de la FCSB și a ajuns la o concluzie

FCSB se află într-un sezon al contrastelor. Campioana en-titre a României a participat în grupa unică din Europa League, unde a obținut trei rezultate foarte bune: 1-0 în deplasare cu Go Ahead Eagles, 4-3 acasă cu Feyenoord și 1-1 pe teren propriu cu Fenerbahce. 

În campionat însă, FCSB a ratat în premieră participarea în play-off și a obținut cu greu în play-out, pe Arena Națională, un egal cu Metaloglobus (0-0) și o victorie cu UTA 1-0. S-a ajuns la plecările lui Elias Charalambous și Mihai Pintilii și la revenirea lui Mirel Rădoi într-o situație de criză. 

Rezultatele în campionat se bat aparent cap în cap cu cele din Europa League, unde FCSB a realizat totuși o performanță notabilă pentru fotbalul românesc. Iosif Rotariu a explicat, într-un interviu acordat pentru Sport.ro, cum a fost posibil un astfel de paradox. 

„Au tratat cu altă mentalitate meciurile din cupele europene, datorită faptului că au întâlnit niște adversari teoretic mai puternici. Atunci, pe tranziția pozitivă, când recuperau mingea ei plecau pe contraatac foarte bine. 

Au jucători de viteză și au speculat foarte bine spațiile pe care le aveau. Pe faza de construcție, pe atac pozițional, când joci în campionatul intern echipele știu că întâlnesc FCSB și se aglomerează pe faza defensivă”a transmis Iosif Rotariu pentru Sport.ro. 

