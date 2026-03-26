Fostul internaţional Iosif Rotariu este, de joi, membru în Comitetul Director al Politehnicii Timişoara, conform unui comunicat publicat de gruparea bănăţeană.

”Bun revenit, ROTI! Iosif Rotariu, un nume care nu are nevoie de prezentare, a revenit oficial la Poli!

Fost jucător, antrenor şi, ultima dată, şef al departamentului de scouting în clubul alb-violet, cel care l-a neutralizat pe Maradona la Coppa del Mondo '90 e acum membru în Comitetul Director al Politehnicii!”, scrie în comunicatul clubului.

Iosif Rotariu a jucat pentru Poli Timişoara în sezoanele 1981-86, 1995, 1996, 1998, 2000-01 şi 2012-13. El a antrenat pe Poli în mai multe mandate.