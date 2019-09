Iordanescu A TUNAT dupa meci: "Daca se dovedeste ca mint, EU IES DIN FOTBAL!" DIALOGUL HALUCINANT cu arbitrul: ce s-a intamplat de fapt pe tunelul spre vestiare

CFR Cluj a castigat cu Gaz Metan, scor 3-0, un meci fara istoric asa cum sustine chiar antrenorul Gazului, Edi Iordanescu. Iordanescu jr a lamurit rapid si discutiile referitoare la o eventuala plecare a sa de la echipa: nu se pune problema deocamdata.

Apoi, Edi Iordanescu a explicat motivul pentru care nu a mai luat loc pe banca in repriza a doua. A fost eliminat fara motiv de Istvan Kovacs sustine antrenorul Gazului.

"Au fost discutii, au fost oferte, le-am respins pe toate. CFR e o echipa matura, experimentata si ne-a taxat cu gol in trei momente statistice. Nu e nimic de spus. A castigat echipa mai buna, nu pot sa fac alta prezentare meciului.

Este extrem de frustrant ce se intampla. Nu am adus niciodata injurii sau apelative nepotrivite arbitrilor. Ce s-a intamplat astazi e sfidator si josnic. E forma maxima de aroganta. Daca se dovedeste ca eu mint, ies din fotbal. Am spus: 'Haideti, sa jucam!' A venit la mine direct, mi-a dat galben. Mi-a zis ca la urmatoarea plec. Unde sa plec, asta mi-e meseria. Pleci, pleci...unde sa plec? Chiar toti antrenorii din Romania sunt cei mai agresivi si cei mai periculosi din lumea asta? La pauza, am intrebat pe culoar: 'Unde am gresit? Ce am facut?' Nu am iesit din spatiul tehnic, nu am injurat. Mi-a zis sec: 'Pleci! Nu mai intri in teren in repriza a doua!' Si nu am mai venit de la vestiare. Eu nu reprezint nimic? Sunt de 10 ani in fotbal, nu reprezint nimic? Daca noi suntem cei mai vulgari, atunci sa aducem mai multi antrenori straini", a tunat Edi Iordanescu la finalul meciului.