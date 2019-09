"Era prea spectaculos sa fim eliminati din Cupa!" Unde a gresit Botosani la meciul cu CFR: "Nu am lasat un loc liber pe foaie!"

FC Botosani continua in Cupa Romaniei, dar va plati o amenda.

Moldovenii vor trebui sa plateasca o amenda de 6.000 de euro pentru ca nu au trecut pe foaia meciului din 16-imile Cupei Romaniei cu CFR Cluj 6 jucatori crescuti la nivel national. Botosani a avut doar 5, motiv pentru care ardelenii au depus o contestatie sperand sa obtina calificarea la "masa verde".

Iftime spune ca va ataca decizia FRF deoarece amenda i se pare prea mare. Finantatorul de la Botosani recunoaste ca oamenii din staff au gresit, insa nu a avut nicio emotie in privinta eliminarii.

"Am facut o greseala, am completat o fisa gresit! Cred totusi ca amenda este prea mare si avocatii mei vor face recurs. Nici nu s-a pus problema sa pierdem la masa verde. E clar ca e o neglijenta a noastra, e pentru prima data in istoria noastra cand avem 13 jucatori straini. Nu am avut aceasta situatie, nu cred ca a numarat cineva cati romani si cati straini sunt. Cel care a facut foaia de joc va plati o amenda. Vor plati si cei din clubul meu pentru aceasta greseala. Nu credeam ca cei de la CFR vor face pana la urma contestatie. Noi asta am gresit, ca nu am lasat un loc liber. Era prea spectaculos, prea iesit din normalitate sa fim scosi din competitie pentru asta", a declarat Valeriu Iftime la ProX.

Botosani - CFR Cluj s-a terminat 2-2 in timpul efectiv de joc, apoi moldovenii au castigat la penalty-uri, scor 4-2.