BREAKING NEWS | FRF a luat decizia in cazul meciului dintre Botosani si CFR: ambele cluburi vor sa faca apel! Cupa Romaniei ar putea fi suspendata

FRF a luat o decizie in cazul meciului dintre Botosani si CFR Cluj.

Comisia de Disciplina a FRF a decis ca Botosani sa ramana echipa calificata, asa cum s-a stabilit pe teren. Moldovenii s-au calificat in optimile Cupei Romaniei dupa 2-2 dupa 120 de minute si 4-2 la penalty-uri. Comisia de Disciplina a FRF a decis ca Botosani sa fie echipa care merge mai departe in Cupa, insa moldovenii vor primi o amenda de 6.000 de euro.

CFR Cluj mai poate face recurs la aceasta decizie pana pe 29 octombrie, atunci cand incep meciurile din optimile Cupei Romaniei. Daca CFR va pierde recursul, clujenii se pot adresa Ministerului Tineretului si Sportului. In aceasta situatie, Cupa Romaniei ar putea fi suspendata. MTS nu are o comisie specializata pe astfel de cazuri, iar pana va fi convocata una Cupa Romaniei nu s-ar putea desfasura.



Botosani contesta decizia



Nu doar CFR se pregateste de o constestare a decizie. Si Botosani vrea sa faca acelasi lucru. Valeriu Iftime considera ca amenda primita este prea mare.

"Vom face recurs pentru ca nu exista niciun temei regulamentar sa fim amendati si, oricum, amenda este foarte mare. La ce spectacol a oferit Botosaniul, nu meritam asa ceva. Stiam de la inceput ca nu vom putea pierde la 'masa verde', dar nu suntem de acord nici cu aceasta amenda doar pentru ca am gresit la compeltarea foii de joc", a declarat Valeriu Iftime pentru Gazeta Sporturilor.



De la ce a pornit scandalul



Intregul scandal a pornit de la faptul ca Botosani nu a avut pe foaia de joc 6 jucatori crescuti la nivel national, asa cum prevedea regulamentul. Moldovenii au avut doar 5 fotbalisti: Ianoș Brinza (21 de ani), Andrei Chindris (20 de ani), Adrian Moescu (18 ani), Alexandru George Cimpanu (18 ani) si Andrei Patache (31 de ani).

Cu alte cuvinte, Botosani ar fi trebuit sa aiba in lot sase jucatori care au petrecut minimum trei ani la echipa in perioada in care fotbalistii aveau intre 12 si 21 de ani. Cei trei ani reprezinta o perioada cumulata, nu trebuie obligatoriu ca fotbalistii sa fi fost prezenti la club 3 ani consecutivi.