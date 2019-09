CFR CLUJ - GAZ METAN LIVE 20:30 | Trei puncte le despart pe CFR si Gaz Metan: "Mereu am avut probleme cu Medias!" ECHIPELE PROBABILE

Din articol ECHIPELE PROBABILE

Urmarim si comentam impreuna CFR Cluj - Gaz Metan pe www.sport.ro!

CFR Cluj si Gaz Metan se intalnesc in etapa a 11-a din Liga 1, de la 20:30.

Cele doua echipe sunt despartite de doar 3 puncte inainte de confruntarea directa.

La Gaz Metan, spiritele sunt incinse, dupa ce Edi Iordanescu a declarat ca va cere conducerii rezilierea contractului sau. Declaratia a fost facuta dupa ce Gaz Metan a fost eliminata din Cupa Romaniei.

Chiar daca a cerut acest lucru, antrenorul va sta pe banca la meciul cu CFR Cluj.

Antrenorul secund al celor de la CFR Cluj, Alin Minteuan, care va sta pe banca clujenilor pe timpul suspendarii lui Dan Petrescu, pune la indoiala atitudinea lui Edi Iordanescu.

"Probabil este o strategie din partea lui Edi, nu stiu. Intotdeauna am avut probleme cu Gaz Metan Medias in momentul in care am jucat impotriva lor, indiferent unde s-a petrecut acest joc. Ei vor veni foarte montati, mai ales ca au iesit si ei din Cupa Romaniei, vor sa isi spele asa un pic din rusine si vor incerca sa abordeze meciul cu maxima seriozitate", a declarat Minteuan.

CFR Cluj nu a pierdut niciun meci pe teren propriu in acest sezon, singurul pas gresit acasa fiind facut cu Poli Iasi in prima etapa, 1-1.

ECHIPELE PROBABILE

CFR Cluj: Arlauskis - Peteleu, Vinicius, Boli, Camora - Itu, Hoban, Culio - Deac, Omrani, Costache

Gaz Metan: Plesca - Romeo, Constantin, Larie, Velisar - Droppa, Fofana, Chamed - Olaru, Ely Fernandes, Cardoso