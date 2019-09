CFR Cluj - Gaz Metan | "M-a deranjat, nu trebuie sa facem asta!" Edi Iordanescu da de pamant cu cei de la CFR Cluj! Semnal de alarma tras de antrenor

CFR Cluj si Gaz Metan se intalnesc in etapa a 11-a a Ligii 1.

Echipa lui Edi Iordanescu da peste liderul CFR Cluj, in deplasare, de la ora 20:30. Antrenorul de la Medias este ingrijorat de faptul ca presiunea pusa de clujeni asupra arbitrajului ar putea avea repercusiuni grave asupra jocurilor.

"M-a deranjat presiunea pusa pe arbitraj din partea celor de la CFR pentru acest joc. Am vazut ca au inceput sa enumere cat de mult au fost dezavantajati la Botosani pana in minutul 30. Cum se face ca toata lumea se plange de arbitraj? Chiar toti sunt nedreptatiti?

Atunci, cine este sprijinit? Si noi am reclamat ca la ultimul joc cu Craiova acasa am luat primul gol din ofsaid si am avut si penalty clar neacordat! Apoi au spus-o si specialistii. Dar am vorbit dupa joc, la interviu si apoi am inchis subiectul.

Nu trebuie sa construim un mediu de presiune si neincredere. Avem la acest joc o brigata foarte valoroasa si experimentata si sunt sigur ca nu se vor lasa influentati sub nicio forma de aceasta presiune artificiala", a declarat Edi Iordanescu pentru Digisport.

Edi Iordanescu a anuntat ca vrea sa plece de la Gaz Metan, cu toate ca echipa este intr-o forma foarte buna in aceasta perioada.