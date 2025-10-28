Algerianul, retras între timp din activitate, a oferit un interviu pentru Sport.ro, în care a rememorat și confruntarea cu Manchester City, din 2016, una dintre cele mai grele experiențe ale sale.

„Cel mai frumos stadion din România este Arena Națională, e superb. Dar, din lume, Etihad Stadium, la Manchester City. Am jucat acolo cu FCSB, o experiență incredibilă. În Turcia am jucat și la Galatasaray, Beșiktaș, Fenerbahçe, e nebunie totală în tribune”, a spus Hamroun.

„Îmi tremurau picioarele. Guardiola e un geniu!”

Hamroun a povestit și cum a trăit dubla din play-off-ul UEFA Champions League, în care FCSB a fost învinsă de City cu 6-0 la general.

„Îmi amintesc momentul tragerii la sorți. Eram toți la hotel și când a apărut Manchester City a fost haos. Emoții mari, nu mai văzusem un asemenea nivel. În primul meci îmi tremurau picioarele, Guardiola e un geniu. Eram pierdut pe teren. Fundașii lor laterali intrau în centru să ceară mingea, nu știam cu cine să fac pressing. În față erau Sterling, De Bruyne, Aguero… viteză, forță, totul perfect”, a mai spus winger-ul.

Fostul mijlocaș algerian și-a amintit și duelul direct cu Pablo Zabaleta: „Am dat de el și era ca o stâncă. Sterling era cel mai rapid om pe care l-am văzut vreodată. Toată echipa lor era impresionantă. Cred că a fost cel mai tare meci din cariera mea.”

Partidele FCSB – Manchester City s-au disputat în august 2016. În tur, pe Arena Națională, echipa lui Pep Guardiola s-a impus cu 5-0, prin hat-trick-ul lui Agüero (care a ratat și două penalty-uri), plus reușitele lui Silva și Nolito. În retur, City a câștigat cu 1-0, gol Fabian Delph.

FCSB a fost trimisă în Europa League, unde a terminat pe locul 3 într-o grupă cu Villarreal, Osmanlispor și FC Zurich.

