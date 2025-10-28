După 4-0 în ultima etapă cu UTA Arad, FCSB a urcat pe locul zece, cu 16 puncte, și este acum la doar trei distanță de zona play-off-ului. Gigi Becali nu mai are emoții pentru accederea în ”TOP 6” și se gândește deja să-și întărească lotul în perioada de mercato din iarnă.



Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, a plecat deja în Portugalia pentru a găsi jucători pentru campioana României. Becali anunță că are o veste foarte bună de la omul său de încredere, care ar fi găsit deja un fundaș central.



Gigi Becali: ”Am o veste foarte bună”



În plus, finanțatorul FCSB-ului ar vrea să transfere la echipa sa și doi mijlocași, semn că ar urma o ”curățenie” la echipă în următoarea pauză competițională.



„Am o veste foarte bună, am vorbit cu Meme. Să vedem, a găsit ceva extraordinar, a zis că s-ar putea să coste. I-am zis că nu contează, ce am zis, din iarnă așa fac! Vreau fundaș central și doi mijlocași centrali. Doi vreau! A găsit fundașul”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.



Cei 6 jucători care ar putea pleca de la FCSB



Având în vedere posturile anunțate de Gigi Becali și criticile îndreptate spre jucători în ultima perioadă, cei care ar putea pleca de la FCSB în viitorul apropiat sunt:

