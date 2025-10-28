După 4-0 în ultima etapă cu UTA Arad, FCSB a urcat pe locul zece, cu 16 puncte, și este acum la doar trei distanță de zona play-off-ului. Gigi Becali nu mai are emoții pentru accederea în ”TOP 6” și se gândește deja să-și întărească lotul în perioada de mercato din iarnă.
Mihai Stoica, managerul general de la FCSB, a plecat deja în Portugalia pentru a găsi jucători pentru campioana României. Becali anunță că are o veste foarte bună de la omul său de încredere, care ar fi găsit deja un fundaș central.
Gigi Becali: ”Am o veste foarte bună”
În plus, finanțatorul FCSB-ului ar vrea să transfere la echipa sa și doi mijlocași, semn că ar urma o ”curățenie” la echipă în următoarea pauză competițională.
„Am o veste foarte bună, am vorbit cu Meme. Să vedem, a găsit ceva extraordinar, a zis că s-ar putea să coste. I-am zis că nu contează, ce am zis, din iarnă așa fac! Vreau fundaș central și doi mijlocași centrali. Doi vreau! A găsit fundașul”, a spus Gigi Becali, la Digi Sport.
Cei 6 jucători care ar putea pleca de la FCSB
Având în vedere posturile anunțate de Gigi Becali și criticile îndreptate spre jucători în ultima perioadă, cei care ar putea pleca de la FCSB în viitorul apropiat sunt:
- Mihai Popescu (32 de ani, fundaș central) - s-a accidentat grav la genunchi în timpul ultimei acțiuni a naționalei. Gigi Becali a anunțat deja că nu îi va prelungi contractul scadent în vară
- Vlad Chiricheș (35 de ani, fundaș central / închizător) - criticat constant în acest sezon de patron, care a transmis în mai multe rânduri că vrea să se despartă de veteran.
- David Kiki (31 de ani, fundaș stânga) - un alt jucător de care Becali a anunțat că vrea să se despartă, mai ales că Benin a ratat calificarea la CM 2026, iar FCSB nu va mai avea vreun beneficiu financiar dacă îl ține pe jucător sub contract până vara viitoare.
- Malcom Edjouma (29 de ani, mijlocaș central) - contractul îi expiră în iarnă, iar Becali a anunțat că înțelegerea sa nu va fi prelungită.
- Baba Alhassan (25 de ani, închizător) - un alt jucător criticat des de Becali. "Nu e ce trebuie", spunea recent omul de afaceri.
- Denis Alibec (34 de ani, atacant) - niciun gol de la revenirea la FCSB, adesea nemulțumit de statutul de la echipă și criticat de Becali în spațiul public.