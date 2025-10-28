Malick Fofana, extrema belgiană de doar 20 de ani a celor de la Olympique Lyon, a suferit o accidentare gravă în meciul cu Strasbourg (2-1, transmis în exclusivitate pe VOYO) și va lipsi de pe teren mai multe luni.

Tânărul jucător, considerat una dintre revelațiile sezonului din Ligue 1, a fost scos pe targă în lacrimile colegilor, după o intrare dură a lui Ismael Doukoure, care a fost eliminat imediat. Ironia sorții face ca același Fofana să fi fost decisiv cu câteva minute înainte, când a forțat autogolul adversarilor la faza golului egalizator.

„Coșmarul FCSB-ului”, scos pe targă după o accidentare horror!

Lyon a anunțat luni, printr-un comunicat oficial, că fotbalistul a suferit o entorsă severă la glezna dreaptă, însoțită de leziuni care necesită o intervenție chirurgicală. Recuperarea ar putea dura „câteva luni bune”, notează RTBF.

Accidentarea vine în cel mai bun moment al carierei pentru Fofana, care a fost titular în toate cele 9 meciuri de campionat disputate de OL până acum, reușind două goluri și o pasă decisivă.

Suporterii FCSB-ului îl țin minte bine. Belgianul a fost una dintre vedetele dublei din optimile Europa League, când Lyon a eliminat echipa lui Gigi Becali, iar Fofana a fost un adevărat coșmar pentru apărarea roș-albaștrilor.

Francezii i-au găsit înlocuitor

Potrivit presei franceze, antrenorul Paulo Fonseca are deja pe listă mai multe variante pentru a-l înlocui. În duelul cu Salzburg din Europa League, tehnicianul a testat formula cu Pavel Sulc pe stânga și Afonso Moreira în rol de sprijin ofensiv, acesta din urmă fiind autorul golului decisiv cu Strasbourg.

De asemenea, OL poate activa opțiunea de „jucător medical”, regulă care îi permite să transfere un fotbalist din campionatul intern dacă absența unui jucător depășește trei luni.

Lyon, aflată pe locul 4 în Ligue 1, la doar două puncte în spatele liderului PSG, are un final de an complicat și o așteaptă un duel cu Real Betis în Europa League, apoi meci direct cu Paris Saint-Germain în campionat.

Malick Fofana nu va putea participa nici la acțiunile echipei naționale a Belgiei din luna noiembrie. Tânărul fusese convocat de Rudi Garcia pentru partidele cu Kazahstan (15 noiembrie) și Liechtenstein (18 noiembrie), însă va fi înlocuit în lot.

Fofana a debutat recent pentru „diavolii roșii” și chiar a marcat împotriva Liechtensteinului în septembrie. Belgia va trebui să se descurce fără el și fără Kevin De Bruyne, accidentat grav în ultima etapă din Serie A.

