Ionuț Lupescu urechează un jucător de la Dinamo înainte de barajul cu FCSB: ”Lipsă de profesionalism”

Cele două echipe își dau întâlnire în finala barajului pentru un loc în preliminariile UEFA Europa Conference League. Partida va avea loc pe ”Arcul de Triumf” și va putea fi urmărită în format LIVE TEXT atât pe Sport.ro, cât și pe Facebook Sport.ro.

La meci, Dinamo nu se va putea baza pe serviciile lui Alex Pop, care are nunta astăzi. Andrei Nicolescu a dezvăluit recent că fotbalistul ”câinilor” și-a programat evenimentul de acum un an.

Ionuț Lupescu, fost mare internațional român, consideră că e un caz nefericit și că Pop ar fi trebuit să urmărească mai atent calendarul competițional și să ia în calcul toate variantele.

”E un caz nefericit. Este puțină lipsă de profesionalism. Tu dacă vrei să faci acel lucru, poți să vezi calendarul competițional și să iei toate opțiunile în calcul”, a spus Lupescu, potrivit Digi Sport.

Atacantul adus în ianuarie 2025 de la Oțelul a jucat 40 de partide pentru Dinamo în acest sezon, reușind să marcheze cinci goluri și să ofere două pase decisive.

800.000 de euro este cota lui Alexandru Pop, conform site-ului de specialitate Transfermarkt.com

Ce a spus Nicolescu

”E cel mai important meci al sezonului. Au fost multe momente importante, dar acesta a devenit cel mai important. Suntem bine, cu plusuri şi cu minusuri. Puşcaş e acolo cu noi, este un plus.

Minusuri, Pop are nunta, noi ştiam de ceva timp. Nu e ok, dar nici nu avem cum să-l acuzăm, şi-a programat-o acum un an. Nu poţi să-l acuzi, nu e o chestie făcută în ultimul timp. Cred că s-a şi gândit să nu fie într-o sâmbătă, dar uite că a ieşit aşa.

Karamoko va fi pe bancă, sperăm să ne ajute 20 de minute. Mărginean e cu noi şi a jucat săptămâna trecută, e în ritm, ne ajută”, a spus Andrei Nicolescu la Prima Sport.