Motivul? Atacantul român născut la Buenos Aires și-a organizat nunta în aceeași zi cu ”finala” pentru Conference League. Kopic a înțeles situația, mai ales că pregătirile de nuntă au început în urmă cu mai mult timp pentru Alex Pop.

Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a susținut conferința de presă premergătoare jocului de vineri și a spus, printre altele, că nu se poate baza pe unul dintre fotbaliștii săi. Alexandru Pop (26 de ani) nu va fi la dispoziția antrenorului său.

„Da, Alex Pop nu poate face nimic în privința asta, a organizat totul acum mult timp, și-a organizat nunta. Îi dorim toate cele bune, avem un meci important mâine, iar el are un moment important în viața sa.

Îi pare foarte rău în privința situației, dar nu putem face nimic în privința asta. Mâine trebuie să luptăm fără el”, a spus Kopic, la conferința de presă.

Nunta lui Alex cu Sarah va avea loc la Cluj, acolo unde a avut și logodna anul trecut.

”Care e diferența dintre Dinamo și FCSB?” Răspunsul lui Florentin Petre

Florentin Petre, secundul lui Zeljko Kopic, a evidențiat că în clipa de față nu există nicio diferență între Dinamo și FCSB referitoare la calitatea lotului. Conform transfermarkt, Dinamo are, totuși, un lot cotat la 18 milioane de euro, în timp ce FCSB, la 35.7 milioane.

”Este cel mai important meci, pentru că, dacă vom câștiga, și sper din toată inima să se întâmple lucrul ăsta, ne vom îndeplini obiectivul!

(n.r. Care e diferența dintre Dinamo și FCSB?) Nu există nicio diferență valorică între jucători, suntem 50-50. Suntem pregătiți pentru orice, pentru că ne-am pregătit un an de zile pentru asta. La nivelul ăsta, detaliile mici vor face diferența”, a spus Florentin Petre.