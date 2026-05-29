Andrei Șucu (17 ani), fiul patronului Rapidului Dan Șucu, a fost convocat la naționala României U18 pentru meciurile amicale contra Cehiei U18 de la începutul lunii iunie.

Șucu îl va avea alături și pe David Todoran, alt rapidist, giuleștenii bucurându-se prin intermediul rețelelor sociale.

„Andrei Șucu și David Todoran, convocați la naționala României U18 pentru cele două partide amicale împotriva Cehiei, programate la începutul lunii iunie. Baftă, băieți!”, a anunțat Rapid, pe contul de Facebook al clubului.

Echipa națională U18 a României, formată din jucători născuți în 2008 și pregătită de Ion Marin, va disputa două meciuri amicale în luna iunie, în compania selecționatei similare din Cehia.

Cele două partide de pregătire se vor disputa în localitatea Lanžhot, din Cehia:

Miercuri, 3 iunie: Cehia U18 – România U18, ora 16:00 (ora României)

Cehia U18 – România U18, ora 16:00 (ora României) Sâmbătă, 6 iunie: Cehia U18 – România U18, ora 12:00 (ora României)

Tricolorii U18 se pregătesc pentru preliminariile UEFA EURO U19 2027

Tricolorii U18, care în sezonul viitor vor deveni U19, se pregătesc pentru turul 2 din preliminariile UEFA EURO U19 2027, meciurile urmând să aibă loc în această toamnă, notează frf.ro.

Micii tricolori își vor afla adversarele din grupa aferentă rundei 2, precum și locul de disputare a meciurilor, la tragerea la sorți programată pe 15 iunie.

România U18 a încheiat neînvinsă grupa din turul 1 preliminar, desfășurat în luna martie. Jucătorii pregătiți de Marin Ion au învins Andorra (3-1) și Leichtenstein (11-0) și au remizat cu Danemarca (2-2), obținând promovarea în Liga A în drumul către Campionatul European U19.

Din 2026, UEFA a decis schimbarea formatului competițional pentru calificarea la EURO U19. Astfel, drumul către competiția respectivă presupune acum 3 tururi preliminare: Runda 1 (primăvara lui 2026), Runda 2 (toamna lui 2026) și Runda 3 (primăvara lui 2027).

UEFA EURO U19 va avea loc vara viitoare, în Cehia. La turneul final vor participa 8 echipe.

Lotul convocat de selecționerul Marin Ion pentru meciurile din iunie

PORTARI: Arsenie MOCAN (FC Bihor), Luca CRĂCIUN (FC Argeș);

FUNDAȘI: Costyn GHEORGHE (Farul Constanța), Mario BORDEA (FC Bacău), Fabio BĂDĂRĂU (Sampdoria | Italia), Raul COJOCARIU (Atalanta | Italia), Davide MOISĂ (Hellas Verona | Italia), Raul ALECSANDROAIE (FCSB), David TODORAN (Rapid);

MIJLOCAȘI: Daniele LUNCAȘU (FC Bacău), Hunor BATZULA (Sepsi Sf. Gheorghe), Rareș COMAN (US Sassuolo | Italia), Ianis VULPE (Paços de Ferreira | Portugalia), Robert DRĂGHICI (FC Augsburg | Germania), Andrei ȘUCU (Rapid), Ștefan AMARANDEI (Sampdoria | Italia), Denis ȚĂROI (UTA Arad);

ATACANȚI: Mario DAVID (US Sassuolo | Italia), Alexandru BOTA (FC Botoșani), Andrei ROATEȘ (Levante | Spania), Alexandru BUȚU (CSC Dumbrăvița).