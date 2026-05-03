Chirilă a susținut despre Universitatea Craiova că îi ridică semne de întrebare mari, deoarece jocul elevilor lui Filipe Coelho nu se ridică la nivelul lotului.
Ionuț Chirilă, săgeți către Filipe Coelho?!
„Eu am mari semne de întrebare în legătură cu ei. Craiova poate să câștige campionatul ăsta, dar să nu uităm că acum câteva săptămâni sau luni lua câte 4 de la Farul sau Cluj!
Mie mi se pare că are un lot foarte puternic, dar jocul prestat nu e la nivelul lotului”, a declarat Ionuț Chirilă, potrivit digisport.ro.
Chirilă a mai pregătit în cariera sa echipele: Dinamo U19, Rapid U19, Electromagnetica, CSM Focșani, Jiul Petroșani, UTA, Concordia Chiajna, CSMS Iași și ASA Târgu Mureș.
Craiova, în grafic pentru event
Universitatea Craiova va înfrunta astăzi, pe teren propriu, Dinamo, de la ora 21:00. Meciul contează pentru etapa a șaptea din play-off-ul Superligii.
Orice rezultat în afară de înfrângere îi aduce pe olteni înapoi în fruntea Superligii. Ei vor juca, de asemenea, și în finala Cupei României contra Universității Cluj (13 mai, 20:00).
Clasamentul play-off-ului campionatului arătă, în momentul de față, astfel: 1) „U” Cluj - 7 meciuri, 42 de puncte; 2) Universitatea Craiova - 6, 42; 3) CFR Cluj - 6, 37; 4) Dinamo - 6, 34; 5) Rapid - 6, 32; 6) FC Argeș - 7, 30.