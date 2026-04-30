Spre nemulțumirea ambelor finaliste, ultimul act din Cupa României se va disputa pe Stadionul Municipal din Sibiu, o arenă cu o capacitate de doar 13.000 de locuri. U Cluj și Universitatea Craiova și-ar fi dorit ca finala să se dispute pe un stadion cu o capacitate mai mare pentru a le permite mai multor suporteri să urmărească jocul.

Biletele pentru finala Cupei României, vândute în timp record! Cozi uriașe și la Cluj Arena: fanii au venit cu 3 ore înainte

FRF a decis ca doar 2.000 de bilete să fie disponibile publicului general. Ele au fost vândut online, joi, în decurs de doar 4 minute, notează site-ul Federației.

Celelalte bilete au fost împărțite în mod egal fanilor celor două finaliste. U Cluj a dar startul vânzării tichetelor joi, de la ora 14:00, exclusiv pentru abonați, iar la Cluj Arena s-au format cozi uriașe, având în vedere că biletele pot fi procurate doar în format fizic.

Câteva zeci de suporteri ai lui U Cluj au sosit la stadion încă de la ora 11:00 pentru a se asigura că vor prinde un bilet la finala de la Sibiu.

Joi și vineri, doar abonații lui U Cluj își vor putea achiziționa bilete pentru finala Cupei României. În cazul în care tichetele nu vor fi epuizate, ele vor putea fi achiziționate de orice suporter începând de duminică.