FOTO ȘI VIDEO Biletele pentru finala Cupei României, vândute în timp record! Cozi uriașe și la Cluj Arena: fanii au venit cu 3 ore înainte

Publicitate
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

U Cluj și Universitatea Craiova se vor înfrunta în finala Cupei României, miercuri, 13 mai, pe Stadionul Municipal din Sibiu.

TAGS:
U ClujUniversitatea CraiovaFinala Cupei RomanieiCluj Arena
Din articol

Spre nemulțumirea ambelor finaliste, ultimul act din Cupa României se va disputa pe Stadionul Municipal din Sibiu, o arenă cu o capacitate de doar 13.000 de locuri. U Cluj și Universitatea Craiova și-ar fi dorit ca finala să se dispute pe un stadion cu o capacitate mai mare pentru a le permite mai multor suporteri să urmărească jocul.

FRF a decis ca doar 2.000 de bilete să fie disponibile publicului general. Ele au fost vândut online, joi, în decurs de doar 4 minute, notează site-ul Federației.

Celelalte bilete au fost împărțite în mod egal fanilor celor două finaliste. U Cluj a dar startul vânzării tichetelor joi, de la ora 14:00, exclusiv pentru abonați, iar la Cluj Arena s-au format cozi uriașe, având în vedere că biletele pot fi procurate doar în format fizic.

Câteva zeci de suporteri ai lui U Cluj au sosit la stadion încă de la ora 11:00 pentru a se asigura că vor prinde un bilet la finala de la Sibiu.

Joi și vineri, doar abonații lui U Cluj își vor putea achiziționa bilete pentru finala Cupei României. În cazul în care tichetele nu vor fi epuizate, ele vor putea fi achiziționate de orice suporter începând de duminică.

  • Bilete cluj 7
×
ÎNAPOI LA ARTICOL

Cupa României 2026 | Câți bani primește marea câștigătoare

Câștigătoarea va încasa nu mai puțin de 240.000 de euro, o sumă mult mai mare față de finalistă, care va primi doar 10.000 de euro pentru parcursul din acest sezon din Cupa României. Acești bani se adaugă la cei obținuți din semifinale, unde cele patru vor încasa câte 50.000 de euro din partea forului condus de Răzvan Burleanu.

La acești bani se adaugă și baremul de premiere din faza grupelor, unde fiecare punct este recompensat cu 4.000 de euro din partea organizatorilor.

Ultimul act al competiției se va desfășura în data de 13 mai 2026, pe stadionul Municipal din Sibiu. Arena, cu o capacitate de 12.363 de locuri, a mai găzduit de două ori ultimul act al competiției:

  • EDIȚIA 2022-2023: Sespi OSK – Universitatea Cluj 0-0, 5-4 d.p.
  • EDIȚIA 2023-2024: Corvinul Hunedoara – Oțelul Galați 2-2, 3-2 d.p.
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!