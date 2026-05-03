Clubul patronat de Gigi Becali a rămas fără antrenor după ce Mirel Rădoi a dat curs unei oferte venite din Turcia, de la Gaziantep, după primele cinci runde din play-out.

Rădoi a venit la FCSB în urma plecării lui Elias Charalambous și Mihai Pintilii. Cei doi s-au despărțit de grupa rearoș-albastră la finalul sezonului regulat, când campioana a ratat accederea în play-off.

Ionuț Chirilă, ironii la adresa lui FCSB: ”Așa se rezolvă situația și câștigă Champions League”

Ionuț Chirilă, ultima dată antrenor la Academica Clinceni, a vorbit despre situația de la FCSB și a fost plin de ironii, spunând că singura maniera prin care Gigi Becali poate fi ”potolit”, în contextul declarațiilor pe care le face mereu după meciuri, e să vină un antrenor de anvergura lui Pep Guardiola și să cumpere clubul.

”Îți spun eu antrenorul străin care poate să rezolve problema la FCSB. Guardiola vine și cumpără FCSB-ul lui Gigi Becali, devine acționar majoritar și Gigi Becali nu mai poate să vorbească. Singura variantă! S-a rezolvat! Și câștigă Champions League! În direct, ți-am spus acum.

Îi spune lui Gigi Becali 'Cât vreți? 50 de milioane? Poftiți 60 de milioane. Rămâneți cu 49%, eu am 51% și de azi vorbesc eu, Guardiola'!”, a spus Ionuț Chirilă, potrivit digisport.

FCSB își caută acum antrenor, după plecarea lui Mirel Rădoi. Prima variantă pentru roș-albaștri ar fi revenirea lui Elias Charalambous. Becali spunea recent că ar avea mare nevoie de cipriot pentru meciurile din barajul pentru Europa.

Pe lângă problema antrenorului, la FCSB a mai apărut o problemă. Florin Tănase ar vrea să se transfere în străinătate - VEZI AICI DETALII.

Cum arată play-out-ul