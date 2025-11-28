Antrenorul oltenilor explicase, într-o conferință de presă, cum a ales sistemul de joc pentru meciul cu formația germană: „Când ne gândim la primul 11, discutăm despre model, despre felul în care joacă adversarul, dar şi despre cum ne prezentăm noi. Analizăm punctele lor forte și vulnerabilitățile. Așa am ajuns la concluzia să folosim acest sistem.”

Declarația portughezului nu l-a convins deloc pe Ionuț Chirilă. Tehnicianul a avut o reacție vehementă și chiar i-a ținut o lecție tactică în direct antrenorului Universității.

Ionuț Chirilă:„Când aud asta cu sistemele… înnebunesc!”

Chirilă a explicat că fotbalul modern nu se mai rezumă la un sistem fix, ci la capacitatea jucătorilor de a se adapta în permanență la situațiile din joc.

„Când aud asta cu sistemele, eu înnebunesc. Sunt miliarde de situații într-un meci. Într-o secundă ești obligat să joci cu doi închizători, în următoarea cu trei, apoi cu niciunul. Adversarii îți pun condiții diferite. Botoșaniul îți pune alte probleme față de FCSB, iar Rapid altele decât Craiova. De aceea trebuie să antrenezi polivalența.

Sunt situații de joc, iar echipele care joacă cu jucători fixați în zone sunt curățate. Plec în 4-4-2, vreau să creez superioritate pe benzi, îi eliberez pe jucători de tip Ribéry sau Rațiu și trec în 3-5-2”, a spus Ionuț Chirilă în direct la Prima Sport.

Duelul Universitatea Craiova – Mainz este vital pentru șansele oltenilor în Conference League și poate fi urmărit LIVE TEXT pe Sport.ro.

