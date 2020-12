Un nou nume surpriza pe lista de transferuri a Barcelonei! Un fotbalist de mare perspectiva de la Marseille se afla in vizorul catalanilor! Ce alt club urias il mai doreste

Clubul catalan cauta in continuare sa se intareasca in zona centrala a apararii.

Ronald Koeman are mari probleme pe postul de fundas central dupa ce Gerard Pique a suferit o accidentare destul de serioasa care il va tine departe de teren mare parte din acest sezon.

In vara s-a desfasurat o intreaga telenovela referitoare la transferul pe Camp Nou a fotbalistului de 19 al lui Manchester City, Eric Garcia.

In cele din urma mutarea nu s-a realizat din cauza problemelor financiare cu care s-a confruntat clubul blau-grana, insa oficialii de pe Camp Nou nu au abandonat definitiv aceasta posibilitate.

Barcelona are insa si alte variante in cazul in care nu ii vor convinge pe englezi sa il cedeze pe Garcia.

Dupa ce jurnalistii de la Sport au anuntat ca echipa lui Koeman ar fi interesata si de fotbalistul lui Ajax, Lisandro Martinez, se pare ca un alt tanar de mare perspectiva ar reprezenta o tinta pentru catalani.

Este vorba despre Boubacar Kamara, fotbalistul de 21 de ani al francezilor de la Olympique Marseille. Conform Mundo Deportivo, scouterii Barcelonei care l-au urmarit pe francez au fost foarte impresionati de calitatile acestuia si l-au recomandat sefilor de pe Camp Nou.

Catalanii vor avea insa concurenta serioasa pentru semnatura lui Kamara, intrucat sursa citata noteaza ca si Bayern Munchen l-ar dori pe fotbalistul lui Andre Villas-Boas.