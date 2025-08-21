Gustafson (dublă), Andersen, Svanback, Brusberg și Dembe (dublă) au fost cei care au marcat pentru Hacken. Korenica și Cordea au înscris pentru CFR Cluj.

Tunisianul Amor Layouni a reușit o performanță remarcabilă. A bifat nu mai puțin de cinci assist-uri în această partidă.



Eșecul usturător din Suedia i-a pus capac lui Dan Petrescu (57 de ani). La conferința de presă de după această partidă, antrenorul și-a anunțat demisia de la echipă.



Dan Petrescu și-a anunțat demisia



Ar fi al treilea an la rând pentru CFR Cluj fără o participare în cupele europene, după ce în sezonul precedent a fost eliminată categoric de ciprioții de la Pafos, tot în play-off-ul Conference League. De această dată, ardelenii au avut un traseu bun, având în vedere că au început sezonul europena din Europa League, a doua competiție UEFA.



„Am început meciul foarte prost și am primit goluri rapide. Nu cred că ne-am adaptat bine la suprafața de joc. Apoi a fost dificil pentru noi. Häcken a făcut cel mai bun meci al anului și s-a descurcat fantastic în ofensivă.



În același timp, am jucat atât de prost în defensivă. Acum este foarte dificil pentru noi la retur. Îmi pare rău pentru club și pentru toți suporterii. Totul a mers prost. Este prima dată în 25 de ani când am trăit asta ca antrenor. Niciodată nu am mai experimentat să primesc șapte goluri. Este pentru prima dată.



Avem mulți jucători mari accidentați. Am jucat multe meciuri într-un timp scurt, așa că jucătorii erau obosiți astăzi. Häcken merita să câștige. Ofensiv, au fost fantastici. Nu voi fi pe bancă la retur. Acesta a fost ultimul meu meci. Mi-e rușine de acest rezultat”, a spus Petrescu, la conferința de presă.

Rămâne de văzut dacă antrenorul va fi întors din drum sau dacă cei din conducere vor încerca să găsească o soluție pentru ca acesta să continue la CFR Cluj.



Dan Petrescu a revenit la CFR Cluj în aprilie 2024 pentru a aduce titlul. În sezonul precedent a câștigat Cupa, iar acum a avut ca obiectiv accederea în cupele europene și câștigarea campionatului după o pauză de trei ani.



Umilință istorică pentru CFR Cluj!



Trupa pregătită de Dan Petrescu a încasat cele mai multe goluri din istoria sa, într-un meci disputat în cupele europene. Până acum, recordul era deținut de meciul AS Roma - CFR Cluj, scor 5-0, în 2020, în grupele Europa League.



Astfel, CFR Cluj a încasat pentru prima dată în istorie șapte goluri într-un meci european. Acel eșec de la Roma era până astăzi cel mai dur eșec suferit de ardeleni în cupele europene.

