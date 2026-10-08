Ioan Becali știe unde se transferă Nicolae Stanciu! „Va veni aici”

Ioan Becali știe unde se transferă Nicolae Stanciu! „Va veni aici” Superliga
SPORT.RO
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Ioan Becali a vorbit despre viitorul lui Nicolae Stanciu.

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„Decarul” naționalei României ia în calcul revenirea în Superliga, iar echipele care se bat pentru semnătura jucătorului de 33 de ani sunt FCSB și ”U” Cluj.

Nicolae Stanciu joacă în prezent în China la Dalian Yingbo și are 12 goluri și patru pase decisive reușite în 32 de meciuri în tricoul formației aflate pe locul doi în prima ligă chineză.

Ioan Becali a dezvăluit la ce echipă va merge Nicolae Stanciu

Reputatul impresar a vorbit despre posibilitatea ca Nicolae Stanciu să se întoarcă în România și a numit echipa la care ar merge în cazul în care mijlocașul de 33 de ani s-ar decide să revină în țară.

Ioan Becali a dezvăluit că ”U” Cluj este formația pe care ar aleg-o Nicolae Stanciu în cazul în care nu va avea o ofertă din afară pe placul său., iar echipele care se bat pentru semnătura jucătorului de 33 de ani sunt FCSB și ”U” Cluj.

Nicolae Stanciu joacă în prezent în China la Dalian Yingbo și are 12 goluri și patru pase decisive reușite în 32 de meciuri în tricoul formației aflate pe locul doi în prima ligă chineză.

În Stanciu am avut o încredere oarbă și nu a jucat rău, dar a pierdut meciul ăla… Cu Suedia a pierdut mingea dintr-o contră, putea să rămână mingea, să se ducă în altă parte, dar se vede că joacă într-un fotbal slab.

În China e fotbal slab, nu mai e campionatul cu contracte de milioane. Va veni aici și va semna la Cluj, sunt semnale. Poate să rămână în compania lotului, dar dacă vine aici, la Cluj”, a declarat Giovanni Becali, citat de Fanatik.

Nicolae Stanciu a plecat în 2016 din fotbalul românesc. A evoluat în Cehia (Sparta și Slavia Praga), Arabia Saudită (Al Ahli și Damac), China (Wuhan Three Towns, Dalian Yingbo) și Italia (Genoa).

După ce s-a aflat în cantonamentul României pentru primele patru meciuri din Liga Națiunilor, Nicolae Stanciu mai are de jucat patru etape în campionatul Chinei, până pe 8 noiembrie. Dalian Yingbo ocupă acum locul 2, cu 40 de puncte, 12 sub liderul Chengdu Rongcheng.

Echipa lui Stanciu este calificată și în semifinalele Cupei Chinei, unde va înfrunta Yunnan Yukun, pe 22 noiembrie.

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Denis Drăguș, despre posibilul transfer al lui Nicolae Stanciu la FCSB: "Am vorbit cu el!"

La instalarea lui Laurențiu Reghecampf la FCSB, Mihai Stoica anunța că Nicolae Stanciu este dorit de toată lumea din club, inclusiv de patronul Gigi Becali și de atacantul Denis Drăguș, care s-a și oferit să îi cedeze mijlocașului tricoul său cu numărul 10.

Într-un interviu acordat după pauza pentru meciurile echipelor naționale, Drăguș a recunoscut că a stat de vorbă cu Nicolae Stanciu despre o posibilă revenire la FCSB, însă fără a primi un răspuns concret.

"Am vorbit cu el. Nu ştiu ce aş putea să fac din punctul meu de vedere ca el să vină aici, este decizia lui. Din punctul nostru de vedere, dacă ar veni mâine, am fi fericiţi", a spus Denis Drăguș, potrivit Prima Sport.

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