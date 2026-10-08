Ioan Becali știe unde se transferă Nicolae Stanciu! „Va veni aici”

„Decarul” naționalei României ia în calcul revenirea în Superliga, iar echipele care se bat pentru semnătura jucătorului de 33 de ani sunt FCSB și ”U” Cluj.

Nicolae Stanciu joacă în prezent în China la Dalian Yingbo și are 12 goluri și patru pase decisive reușite în 32 de meciuri în tricoul formației aflate pe locul doi în prima ligă chineză.

Ioan Becali a dezvăluit la ce echipă va merge Nicolae Stanciu

Reputatul impresar a vorbit despre posibilitatea ca Nicolae Stanciu să se întoarcă în România și a numit echipa la care ar merge în cazul în care mijlocașul de 33 de ani s-ar decide să revină în țară.

Ioan Becali a dezvăluit că ”U” Cluj este formația pe care ar aleg-o Nicolae Stanciu în cazul în care nu va avea o ofertă din afară pe placul său., iar echipele care se bat pentru semnătura jucătorului de 33 de ani sunt FCSB și ”U” Cluj.

Nicolae Stanciu joacă în prezent în China la Dalian Yingbo și are 12 goluri și patru pase decisive reușite în 32 de meciuri în tricoul formației aflate pe locul doi în prima ligă chineză.