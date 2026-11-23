Inter a remizat într-un meci pe care l-a avut în mână, după ce echipa antrenată de Cristi a primit două goluri în finalul partidei.

Franck Kessie a fost cel care a marcat din penalty golul care i-a adus punctul echipei din Bergamo, după ce transformat o lovitură de la 11 metri.

Ce notă i-au dat italienii lui Cristi Chivu: „Sarri îl ajunge din urmă pe Chivu”

Inter a început cum nu se putea mai bine partida de la Bergamo, pentru că în minutul 32 „nerazzurrii” avea 2-0 pe tabelă grație „dublei” marcat de Pio Esposito (16', 32').

Formația lui Maurizio Sarri a redus din diferență înainte de pauză prin Elmas, dar Pio Espisito a revenit de la cabine cu încă un gol și a reușit „hattrick-ul” în minutul 52.

Charles De Ketelaere (72') a redus din nou din diferență, dar reușita lui Sucic a dat impresia că problema celor trei puncte a fost tranșată după ce a transformat în minutul 75 al partidei o lovitură de la 11 metri.

Nu a fost deloc așa, iar Charles De Ketelaere (80') și Franck Kessie (90+1') au punctat și au contribuit la revenirea spectaculoasă a Atalantei.

Italienii de la calciomercato.it au titrat după meciul de duminică „Sarri îl ajunge din urmă pe Chivu, prestația superbă a lui Esposito nu este suficientă”.

Aceeași publicație i-a dat nota 5,5 antrenorului român, în timp ce pe Sarri l-au notat cu 6,5.