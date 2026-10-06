Fostul atacant al echipei naționale s-a întrebat, la VOYO SPORT LIVE, dacă România își dorește să treacă la o nouă generație și să aibă rezultate pe termen lung sau să continue cu fotbaliști consacrați pentru eficiență pe termen scurt.

Ciprian Marica, despre Nicolae Stanciu: „Ridică niște semne de întrebare”

Marica l-a nominalizat ulterior pe Nicolae Stanciu (33 de ani), recunoscând că este un fotbalist valoros. El a sugerat însă despre căpitanul României că ar putea fi înlocuit în primul 11 pentru a veni cu ceva nou.

„Eu cred că după acest joc, ideea care trebuie împământenită e cât mai ținem de ierarhiile vechi și cât suntem dispuși să avem curajul să promovăm o generație nouă și să o construim.

Sunt câțiva jucători în rândul cărora trebuie să ne punem un semn de întrebare! Și anume, Stanciu! Ridică niște semne de întrebare. Este un jucător valoros? Este! Dar mai putem să construim în jurul lui compartimentul ofensiv sau găsim un alt înlocuitor acolo și venim cu ceva nou?

Bancu e înlocuit de Eissat. Avem dorința asta de a face schimbări radicale sau în continuare păstrăm ierarhiile și jucăm cu fotbaliștii care sunt mai consacrați, și-au câștigat dreptul acesta, fără să mai avem un obiectiv pe termen lung. Avem un obiectiv pe termen scurt”, a declarat Ciprian Marica, într-o intervenție la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1.