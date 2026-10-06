EXCLUSIV Ciprian Marica a numit, subtil, tricolorul care trebuie să dispară de la națională: „Ridică semne de întrebare”

Ciprian Marica a numit, subtil, tricolorul care trebuie să dispară de la națională: „Ridică semne de întrebare” Nationala
Alexandru Hațieganu
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Ciprian Marica (41 de ani) a lăsat să se înțeleagă faptul că un tricolor ar trebui să dispară din formula de start a echipei naționale. 

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Ciprian MaricaNicolae StanciuEchipa Nationalanationala romaniei
Din articol

Fostul atacant al echipei naționale s-a întrebat, la VOYO SPORT LIVE, dacă România își dorește să treacă la o nouă generație și să aibă rezultate pe termen lung sau să continue cu fotbaliști consacrați pentru eficiență pe termen scurt. 

Ciprian Marica, despre Nicolae Stanciu: „Ridică niște semne de întrebare”

Marica l-a nominalizat ulterior pe Nicolae Stanciu (33 de ani), recunoscând că este un fotbalist valoros. El a sugerat însă despre căpitanul României că ar putea fi înlocuit în primul 11 pentru a veni cu ceva nou. 

„Eu cred că după acest joc, ideea care trebuie împământenită e cât mai ținem de ierarhiile vechi și cât suntem dispuși să avem curajul să promovăm o generație nouă și să o construim. 

Sunt câțiva jucători în rândul cărora trebuie să ne punem un semn de întrebare! Și anume, Stanciu! Ridică niște semne de întrebare. Este un jucător valoros? Este! Dar mai putem să construim în jurul lui compartimentul ofensiv sau găsim un alt înlocuitor acolo și venim cu ceva nou? 

Bancu e înlocuit de Eissat. Avem dorința asta de a face schimbări radicale sau în continuare păstrăm ierarhiile și jucăm cu fotbaliștii care sunt mai consacrați, și-au câștigat dreptul acesta, fără să mai avem un obiectiv pe termen lung. Avem un obiectiv pe termen scurt”, a declarat Ciprian Marica, într-o intervenție la VOYO SPORT LIVE, pe VOYO SPORT 1

Ciprian Marica

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Ciprian Marica, la VOYO Sport Live
Ciprian Marica, la VOYO Sport Live
Ciprian Marica, la VOYO Sport Live
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Nicolae Stanciu, bornă istorică în România - Suedia

Nicolae Stanciu (33 de ani), căpitanul tricolorilor, a bifat selecția cu numărul 90 în România - Suedia 0-1.

Mijlocașul ofensiv are 15 goluri și nouă pase decisive pentru echipa națională, pentru care a evoluat la EURO 2016 și EURO 2024. 

Doar alți șapte foști fotbaliști au mai multe selecții decât Nicolae Stanciu în tricolor: Dorinel Munteanu (134), Gheorghe Hagi (124), Gheorghe Popescu (116), Răzvan Raț (113), Ladislau Boloni (101), Dan Petrescu (95) și Bogdan Stelea (91).

CV-ul lui Ciprian Marica

În prezent acționar la Farul Constanța, Ciprian Marica a debutat în 2001 la Dinamo, echipă în academia căreia s-a format ca fotbalist profesionist și de la care a plecat la Șahtior Donețk în 2004 pentru 5.000.000 de euro. 

Marica a evoluat ulterior pentru VfB Stuttgart, Schalke 04, Getafe și Konyaspor. Vârful care a participat cu România la EURO 2008 s-a retras de la FCSB în 2016.

În cariera sa a câștigat de două ori Liga 1 și Cupa României cu Dinamo. Și-a adjudecat, de asemenea, cu Șahtior campionatul de trei ori, respectiv Cupa și Supercupa Ucrainei o dată. 

Ciprian Marica mai are în palmares Cupa Intertoto cu VfB Stuttgart și Cupa Ligii României cu FCSB. 

  • 81 de goluri în 382 de meciuri oficiale a adunat Ciprian Marica la nivel de club. 
  • 25 de goluri în 72 de selecții a reușit Marica pentru România. 
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