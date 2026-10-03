„Stanciu a fost tras pe linie moartă!” Claudiu Niculescu, scut în jurul căpitanului de la echipa națională

Deși Gică Hagi anunțat la începutul grupei de UEFA Nations League că își dorește toate cele 12 puncte în joc puse în acțiunea din septembrie - octombrie, după primele trei partide statistica arată îngrozitor: 12 goluri primite și doar trei marcate.

Claudiu Niculescu, scut în jurul lui Nicolae Stanciu

1-2 cu Suedia, 2-4 cu Bosnia și un neverosimil 0-6 cu Polonia sunt rezultatele obținute de echipa națională în primele trei partide. La fel ca la Solna, Gică Hagi a decis să îl titularizeze și să îi ofere banderola fiului său, Ianis, la Varșovia.

În mod normal, Nicolae Stanciu este căpitanul primei reprezentative, însă acesta a prins minute doar pe finalul duelului cu Suedia, pe când la partida cu Bosnia a început ca titular. De menționat este faptul că Ianis Hagi nu s-a aflat în lot pentru duelul cu formația de la care s-a retras Edin Dzeko.

Acest aspect a fost remarcat și de Claudiu Niculescu. Fostul mare atacant s-a pus în locul lui Nicolae Stanciu, despre care a spus că e tras „pe linie moartă” de către Gică Hagi, în condițiile în care mijlocașul încă poate să livreze pe teren.

”Mă pun și în pielea lui Stanciu, care nu e jucător de 38 de ani. Mai are ani de jucat încă mult timp, e în putere. Dar a fost trecut pe linie moartă, iar Hagi poate explica de ce.

Nicolae Stanciu mai poate face lucruri bune pentru echipa națională. Să vedem ce va spune selecționerul”, a declarat Claudiu Niculescu, potrivit Digi Sport.