„Stanciu a fost tras pe linie moartă!” Claudiu Niculescu, scut în jurul căpitanului de la echipa națională

„Stanciu a fost tras pe linie moartă!” Claudiu Niculescu, scut în jurul căpitanului de la echipa națională Nationala
SPORT.RO
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Claudiu Niculescu i-a luat apărarea lui Nicolae Stanciu.

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Nicolae StanciuEchipa NationalaGica HagiClaudiu Niculescu
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Deși Gică Hagi anunțat la începutul grupei de UEFA Nations League că își dorește toate cele 12 puncte în joc puse în acțiunea din septembrie - octombrie, după primele trei partide statistica arată îngrozitor: 12 goluri primite și doar trei marcate.

Claudiu Niculescu, scut în jurul lui Nicolae Stanciu

1-2 cu Suedia, 2-4 cu Bosnia și un neverosimil 0-6 cu Polonia sunt rezultatele obținute de echipa națională în primele trei partide. La fel ca la Solna, Gică Hagi a decis să îl titularizeze și să îi ofere banderola fiului său, Ianis, la Varșovia.

În mod normal, Nicolae Stanciu este căpitanul primei reprezentative, însă acesta a prins minute doar pe finalul duelului cu Suedia, pe când la partida cu Bosnia a început ca titular. De menționat este faptul că Ianis Hagi nu s-a aflat în lot pentru duelul cu formația de la care s-a retras Edin Dzeko.

Acest aspect a fost remarcat și de Claudiu Niculescu. Fostul mare atacant s-a pus în locul lui Nicolae Stanciu, despre care a spus că e tras „pe linie moartă” de către Gică Hagi, în condițiile în care mijlocașul încă poate să livreze pe teren.

”Mă pun și în pielea lui Stanciu, care nu e jucător de 38 de ani. Mai are ani de jucat încă mult timp, e în putere. Dar a fost trecut pe linie moartă, iar Hagi poate explica de ce.

Nicolae Stanciu mai poate face lucruri bune pentru echipa națională. Să vedem ce va spune selecționerul”, a declarat Claudiu Niculescu, potrivit Digi Sport.

  • Stanciu deschidere
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Stanciu
Nicustanciu
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Programul României din UEFA Nations League

  • Vineri, 25 septembrie: Polonia – Bosnia-Herțegovina 0-0, SuediaROMÂNIA 2-1
  • Luni, 28 septembrie: ROMÂNIABosnia-Herțegovina 2-4, Suedia – Polonia 3-1
  • Vineri, 2 octombrie: Bosnia-Herțegovina – Suedia 1-1, Polonia – ROMÂNIA 6-0
  • Luni, 5 octombrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – Polonia, ROMÂNIA – Suedia
  • Sâmbătă, 14 noiembrie, ora 21:45: ROMÂNIA – Polonia, Suedia – Bosnia-Herțegovina
  • Marți, 17 noiembrie, ora 21:45: Bosnia-Herțegovina – ROMÂNIA, Polonia – Suedia
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