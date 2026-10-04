El a transmis că tricolorii își asumă rezultatele foarte slabe de până acum din Liga Națiunilor, mai ales dezastrul împotriva Poloniei (0-6).

Discursul lui Nicolae Stanciu înainte de România - Suedia

Stanciu s-a arătat, de asemenea, încrezător că un rezultat bun împotriva Suediei ar schimba modul în care merg lucrurile la prima reprezentativă.

„E un moment dificil, într-adevăr, dar cred că trebuie să rămânem împreună, uniți, și avem nevoie de un rezultat pozitiv.

Vă întreb și pe voi, cum credeți că a fost atmosfera după meciul cu Polonia? Am tot zis-o și nu știu dacă mă credeți, suntem primii care suferă dacă nu avem rezultate, suntem responsabili pentru acest lucru toți. Ne dorim să încheiem această acțiune cu un rezultat bun, pozitiv, să le dăm fanilor ceva înapoi, au venit și în Suedia, și în Polonia. Acum, dacă vor fi 50.000, înseamnă că încă cred în echipa națională, ne dorim să facem un meci bun pentru ei.

Nu cred că se pune problema să nu înțelegem ceva, din prima zi ne-a explicat foarte clar că, dacă nu înțelegem ceva, ușa dânsului este deschisă și îl putem întreba orice. Au fost aceste meciuri, decise de mici detalii, care au făcut diferența, cum a fost și în Polonia faza cu eliminarea...

Nu caut alibi, Doamne ferește, dar mi s-a părut prea ușor și de acolo scorul a luat proporții. Nu se pune problema să nu înțelegem. E un moment dificil, trebuie să ținem împreună, să ne revenim, să ne antrenăm mai bine. Cred că e nevoie de un rezultat pozitiv ca să ieșim din pasa asta.

Stanciu: „Trebuie să avem încredere”

Împreună cu staff-ul putem rămâne uniți, să credem în ce lucrăm, în ce vrea Mister de la noi. Ăsta e mesajul. Dacă nu credeam în ce vrea Mister de la noi, probabil nu mai eram aici. Trebuie să avem încredere, putem, se poate.

Nu cred că este o problemă fizică, a fost unul dintre acele meciuri în care nimic nu a mers. Nu caut alibiuri, dar am pierdut și la echipa de club la un scor așa mare. Când e să fie rău, e rău până la capăt. Nu e o problemă de ordin fizic sau mental.

Nu știu, mă întrebați niște lucruri, de ce să plecăm? Suntem la națională, nu se gândește nimeni să vrea să plece de la echipă. Am fost primul care am zis că suporterii sunt îndreptățiți să aibă reacții negative. Noi îi așteptăm la stadion, să ne susțină, dar nu așteptăm să plecăm acasă... Nu se poate, repetăm, e cel mai frumos lucru să îmbrăcăm acest tricou, suntem privilegiați.

Nicolae Stanciu: „După asemenea meciuri nu ai mesaje de încurajare de la nimeni”

Mister analizează, ne transmite, dar până la a-ți fi teamă să intri sau să joci nu se pune problema, toți suntem jucători cu meciuri la națională, în cupele europene, ne gândim la ce e transmis de Mister, să o facem bine, noi intrăm pe teren, e datoria noastră să o facem mai bine, să scoatem un rezultat bun.

Un antrenor ia decizii și le asumă, cum ne asumăm și noi jocul prost. Nu cred că un antrenor trebuie să se consulte cu jucătorii ca să știe ce echipă să bage pe teren.

Mesaje de încurajare? De la cine? De la familie, soție, fetițe... După asemenea meciuri nu ai mesaje de încurajare de la nimeni...”, a declarat Nicolae Stanciu.

România a pierdut primele trei partide din Liga Națiunilor: 1-2 cu Suedia, 2-4 cu Bosnia și 0-6 cu Polonia. Pentru tricolori urmează meciul de luni, de pe Arena Națională, împotriva Suediei.