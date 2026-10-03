VIDEO "O rușine!" Dărâmat, Nicolae Stanciu a anunțat ce urmează după Polonia - România 6-0

&quot;O rușine!&quot; Dărâmat, Nicolae Stanciu a anunțat ce urmează după Polonia - România 6-0 Nationala
SPORT.RO
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România a fost umilită de Polonia, la Varșovia, scor 0-6, în al treilea meci din Liga Națiunilor. Aveam cea mai slabă apărare din competiție și ne pregătim de o misiune infernală în preliminariile EURO 2028.

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Din articol

După 1-2 în Suedia, 2-4, acasă, contra Bosniei, România a pierdut clar și duelul din Polonia, scor 0-6. Echilibrul s-a rupt în minutul 22, după o decizie controversată a arbitrului, când Drăgușin a văzut roșu direct, iar Lewandowski a deschis scorul din penalty.

Nicolae Stanciu, după Polonia - România 6-0: "E multă durere, dezamăgire, rușine"

După 1-0 la pauză, în urma penalty-ului transformat de Lewandowski, Polonia s-a dezlănțuit în repriza secundă. "Lewa" și-a trecut în cont tripla, Ghiță și-a dat autogol, iar Zielinski și Bednarek au marcat și ei.

După meci, Nicolae Stanciu a fost singurul jucător care s-a oprit la zona mixtă. Mijlocașul și-a găsit cu greu cuvintele și a vorbit despre rușinea de la Varșovia.

"E greu și să vorbim. E mult durere, dezamăgire, rușine, având în vedere că am pierdut cu 6-0. Asta s-a întâmplat în această seară. Suntem toți responsabili pentru acest rezultat și mai mult de atât nu știu ce să zic.

Domnul Hagi a vorbit după meci cum vorbește de obicei. Ne-a transmis ce a avut de zis, să rămânem împreună, așa cum e normal. Suntem cu toții în aceeași barcă, toți suntem vinovați pentru acest rezultat. Același clișeu - mergem înainte și ne gândim la meciul următor.

E dureros că nu a fost startul pe care ni l-am dorit. Am mai avut momente dificile din care am reușit să ieșim și ne-am revenit. Sper să o facem și acum. Aș prefera să pierd la echipa de club cu 0-6, dacă e să pierd vreodată la un asemenea scor, nu la națională. Mai mult ce să zic? Ăsta a fost rezultatul. Trebuie să ne asumăm toți vina și să rămânem împreună și să discutăm.

Vina e a tuturor. Mâine dimineață trebuie să ne trezim, să o luăm de la capăt și să pregătim meciul cu Suedia", a spus Nicolae Stanciu.

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POLONIA - ROMÂNIA 6-0

  • POLONIA: Bulka – Cash (Wojtuszek 63), Bednarek, Kiwior, Frankowski – W. Nowak (Urbasnki 63), Zielinski (Slisz 71) – Swiderski, Szymanski (Regula 71), Zalewski (Pietuszewski 76) – Lewandowski. SELECŢIONER: Jan Urban
  • ROMÂNIA: Hindrich - Raţiu, Drăguşin, Ghiţă, Bancu (Borza 67) – R. Marin (C. Cîrjan 78), T. Băluţă, Mihăilă (Coubiş 27) – Hagi (M. Marin 67) – Man (Racoviţan 67), Bîrligea. SELECŢIONER: Gheorghe Hagi
  • Cartonaşe galbene: Lewandowski 42, Swiderski 57 / Ghiţă 35, T. Băluţă 39, Borza 73
  • Cartonaş roşu: Radu Drăguşin (România) min. 22
  • Arbitru: Urs Schnyder (Elveţia)

Clasamentul în grupa României

POLONIA - ROMÂNIA 6-0

  • Polonia romania liga natiunilor 2102026 1
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