După 1-2 în Suedia, 2-4, acasă, contra Bosniei, România a pierdut clar și duelul din Polonia, scor 0-6. Echilibrul s-a rupt în minutul 22, după o decizie controversată a arbitrului, când Drăgușin a văzut roșu direct, iar Lewandowski a deschis scorul din penalty.

Nicolae Stanciu, după Polonia - România 6-0: "E multă durere, dezamăgire, rușine"

După 1-0 la pauză, în urma penalty-ului transformat de Lewandowski, Polonia s-a dezlănțuit în repriza secundă. "Lewa" și-a trecut în cont tripla, Ghiță și-a dat autogol, iar Zielinski și Bednarek au marcat și ei.

După meci, Nicolae Stanciu a fost singurul jucător care s-a oprit la zona mixtă. Mijlocașul și-a găsit cu greu cuvintele și a vorbit despre rușinea de la Varșovia.

"E greu și să vorbim. E mult durere, dezamăgire, rușine, având în vedere că am pierdut cu 6-0. Asta s-a întâmplat în această seară. Suntem toți responsabili pentru acest rezultat și mai mult de atât nu știu ce să zic.

Domnul Hagi a vorbit după meci cum vorbește de obicei. Ne-a transmis ce a avut de zis, să rămânem împreună, așa cum e normal. Suntem cu toții în aceeași barcă, toți suntem vinovați pentru acest rezultat. Același clișeu - mergem înainte și ne gândim la meciul următor.

E dureros că nu a fost startul pe care ni l-am dorit. Am mai avut momente dificile din care am reușit să ieșim și ne-am revenit. Sper să o facem și acum. Aș prefera să pierd la echipa de club cu 0-6, dacă e să pierd vreodată la un asemenea scor, nu la națională. Mai mult ce să zic? Ăsta a fost rezultatul. Trebuie să ne asumăm toți vina și să rămânem împreună și să discutăm.

Vina e a tuturor. Mâine dimineață trebuie să ne trezim, să o luăm de la capăt și să pregătim meciul cu Suedia", a spus Nicolae Stanciu.