Gigi Becali a reacționat în stilul caracteristic la finalul partidei FC Argeș - FCSB 0-0, duel contând pentru etapa a 16-a din Superliga României.

Gigi Becali l-a făcut praf pe Aymen Boutoutaou după FC Argeș - FCSB

Patronul roș-albaștrilor l-a taxat din nou pe Aymen Boutoutaou, probabil jucătorul pe care l-a criticat cel mai mult în sezonul curent.

Boutoutaou a fost titular și a evoluat până în minutul 54, când a fost înlocuit cu Alexandru Stoian. Gigi Becali a spus despre algerian că a pierdut toate baloanele în a doua repriză.

Becali, despre Boutoutaou: „Îți ia din elan când pierde mingea un jucător așa”

În plus, patronul roș-albaștrilor a transmis că nu va mai lăsa „specialiștii” să decidă la echipa sa.

„(n.r.- despre Aymen Boutoutaou) Și în a doua repriză pierde toate mingile. Păi, îți ia din elan când pierde mingea un jucător așa.

Asta este, ce s-a stricat, o să încerc să repar eu. O să pierdem un an și trei milioane de euro pe Boutoutaou și asta este treaba.

Idioțenia mea că trebuie să mă învăț minte că pe banii mei trebuie să mă ocup eu, nu cum ziceți voi să las specialiștii. Că dacă fac așa rămâne stâna fără oi”, a declarat Gigi Becali, la Prima Sport.