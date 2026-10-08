FCSB, all-in pentru primul transfer al iernii: "Am vorbit cu el"

FCSB și U Cluj și-au manifestat public interesul pentru Nicolae Stanciu, însă decarul naționalei României a transmis recent că prima sa variantă va fi Dalian Yingbo, unde se simte foarte bine și de unde ar aștepta o prelungire a contractului.
Denis Drăguș, despre posibilul transfer al lui Nicolae Stanciu la FCSB: "Am vorbit cu el!"
La instalarea lui Laurențiu Reghecampf la FCSB, Mihai Stoica anunța că Nicolae Stanciu este dorit de toată lumea din club, inclusiv de patronul Gigi Becali și de atacantul Denis Drăguș, care s-a și oferit să îi cedeze mijlocașului tricoul său cu numărul 10.
Într-un interviu acordat după pauza pentru meciurile echipelor naționale, Drăguș a recunoscut că a stat de vorbă cu Nicolae Stanciu despre o posibilă revenire la FCSB, însă fără a primi un răspuns concret.
"Am vorbit cu el. Nu ştiu ce aş putea să fac din punctul meu de vedere ca el să vină aici, este decizia lui. Din punctul nostru de vedere, dacă ar veni mâine, am fi fericiţi", a spus Denis Drăguș, potrivit Prima Sport.
"Mai mult de 75% e rezolvată problema. Mister îl vrea, Gigi îl vrea, eu îl vreau. Azi am avut o discuție în 3 cu Denis Drăguș, care a zis că îi oferă și numărul de pe tricou doar ca să se întoarcă. Facem presiuni din toate părțile pe Nicușor să se întoarcă acasă pentru că ultima performanță adevărată a acestei echipe s-a realizat cu Mister pe bancă și cu Nicușor protagonist în dubla cu Legia Varșovia", spunea Mihai Stoica, pe 24 septembrie, despre posibila sosire a lui Stanciu la FCSB.
Nicolae Stanciu a plecat în 2016 din fotbalul românesc. A evoluat în Cehia (Sparta și Slavia Praga), Arabia Saudită (Al Ahli și Damac), China (Wuhan Three Towns, Dalian Yingbo) și Italia (Genoa).
După ce s-a aflat în cantonamentul României pentru primele patru meciuri din Liga Națiunilor, Nicolae Stanciu mai are de jucat patru etape în campionatul Chinei, până pe 8 noiembrie. Dalian Yingbo ocupă acum locul 2, cu 40 de puncte, 12 sub liderul Chengdu Rongcheng.
Echipa lui Stanciu este calificată și în semifinalele Cupei Chinei, unde va înfrunta Yunnan Yukun, pe 22 noiembrie.