FCSB, all-in pentru primul transfer al iernii: "Am vorbit cu el"

FCSB și U Cluj și-au manifestat public interesul pentru Nicolae Stanciu, însă decarul naționalei României a transmis recent că prima sa variantă va fi Dalian Yingbo, unde se simte foarte bine și de unde ar aștepta o prelungire a contractului.

Denis Drăguș, despre posibilul transfer al lui Nicolae Stanciu la FCSB: "Am vorbit cu el!"

La instalarea lui Laurențiu Reghecampf la FCSB, Mihai Stoica anunța că Nicolae Stanciu este dorit de toată lumea din club, inclusiv de patronul Gigi Becali și de atacantul Denis Drăguș, care s-a și oferit să îi cedeze mijlocașului tricoul său cu numărul 10.

Într-un interviu acordat după pauza pentru meciurile echipelor naționale, Drăguș a recunoscut că a stat de vorbă cu Nicolae Stanciu despre o posibilă revenire la FCSB, însă fără a primi un răspuns concret.

"Am vorbit cu el. Nu ştiu ce aş putea să fac din punctul meu de vedere ca el să vină aici, este decizia lui. Din punctul nostru de vedere, dacă ar veni mâine, am fi fericiţi", a spus Denis Drăguș, potrivit Prima Sport.