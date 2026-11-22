Gigi Becali l-a făcut praf în stilul său caracteristic pe Aymen Boutoutaou, iar Laurențiu Reghecampf l-a contrazis. A spus despre Boutoutaou că are calități, chiar dacă nu s-a ridicat la nivelul așteptărilor.

Reacția lui Laurențiu Reghecampf după FC Argeș - FCSB 0-0

Totuși, Reghecampf a lăsat impresia că se va adapta la hotărârea finanțatorului roș-albaștrilor de a-l scoate pe Boutoutaou din formula de start.

Strict referitor la partidă, tehnicianul s-a arătat mulțumit de cum s-au prezentat elevii săi pe fază defensivă, însă și-ar fi dorit mai multă eficiență în fața porții.

„Păcat că nu am reușit să marcăm, aveam posibilități foarte bune. În prima repriză nu ne-am creat multe ocazii, e o echipă adversă dificilă, om la om pe tot terenul au jucat. Trebuie să marcăm, azi nu am reușit.

Am avut ocazii foarte clare, trebuia să marcăm. Terenul este mic, nu ai foarte mult spațiu, trebuie să fii foarte atent când pierzi mingea. Au fost multe lucruri pe care le-am discutat cu jucătorii, au jucat foarte bine defensiv, din păcate nu am reușit să marcăm.

Nu mă îngrijorează că nu marcăm, mă îngrijorează că avem mulți jucători pe care nu reușim să îi folosim. Am adus și copii, am încercat să avem mai multe soluții.

Reghecampf, scut în jurul lui Boutoutaou

Boutoutaou încearcă, a încercat, nu s-a ridicat la nivelul... Noi avem mare încredere în el, ne dorim să facă ceva, că are calități. Nu putem spune că nu are calitate. Noi avem un lot valoros, trebuie să ne folosim de toți jucătorii.

(n.r. patronul a anunțat că Boutoutaou nu va mai fi titular) Perfect, altceva?! O să intre Cisotti, Garita. Într-adevăr, după ce a arătat Stoian în ultimele minute, cred că merită să joace. Vă dați seama, trebuie să băgăm jucătorii cei mai în formă.

Drăguș trebuie să fie conștient că are nevoie de timp, vine după o perioadă cu accidentări, nu este sută la sută pregătit. Are calitate, nu îi ies toate lucrurile.

Cum să fie un an pierdut? Vom încerca până la finalul anului să câștigăm cât mai multe puncte și apoi să ne calificăm în play-off.

Sunt sigur că o să se rezolve situația lui Radunovic, depinde și de el. Din partea noastră este deschidere, este un jucător important. Următorul meci trebuie să câștigăm trei puncte”, a declarat Laurențiu Reghecampf, la flash-interviu.