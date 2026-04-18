Universitatea Cluj s-a trezit din visul frumos! Seria celor opt victorii consecutive din campionat s-a oprit, sâmbătă, în cel mai prost moment posibil. Semn că presiunea câștigării titlului se simte la o formație neobișnuită cu o astfel de oportunitate.

După 1-2 cu Dinamo, Cristiano Bergodi a fost întrebat direct: „Ați simțit că jucătorii au devenit un pic visători?“. Imediat, italianul a ținut să demonteze această variantă.

„Nu sunt de acord cu așa ceva! A fost, pur și simplu, un meci mai puțin reușit din partea noastră, fără nervi. Am avut ghinion și la golurile luate. Asta ar fi trebuit să fie un meci de 0-0. Dar asta a fost… Eu nu cred că jucătorii sunt visători, că visează deja la titlu. N-am fost incisivi în față. În general, am făcut prea puține lucruri bune pentru o echipă care e în fruntea clasamentului. Acum, mă interesează să ne revenim cu moralul. Avem un meci foarte important peste trei zile, cu FC Argeș, în semifinalele cupei. Nu facem acum o tragedie după acest meci“, a spus Bergodi.