Dinamo a avut nevoie de cinci etape, în play-off, pentru a câștiga un meci. Dar ce meci! Echipa lui Kopic a surclasat chiar liderul, după o partidă care a oferit spectacol doar în ultima ei parte, după cum Sport.ro a arătat aici.

Succesul roș-albilor a tăiat elanul Universității Cluj, într-un moment în care echipa avea oportunitatea de a se distanța în fruntea clasamentului. Șansa irosită l-a enervat pe Andrei Coubiș. Acesta s-a aprins și mai mult, atunci când a fost întrebat despre posibila sa plecare de la U Cluj, la capătul acestui sezon.

„Dinamo, o echipă bună, posesie top. Trebuia să profitam mai mult de contraatacurile noastre. Dacă făceam asta, puteam să avem 2-0 la pauză. Păcat! Păcat de victoria ratată. Aveam nevoie de 3 puncte, ca să punem distanță între noi și urmăritoarele noastre. Ar fi trebuit să câștigăm astăzi. Acum, să vedem ce se va întâmpla în Craiova – Rapid. Acolo, îmi doresc un egal, să păstrăm o distanță în fruntea clasamentului“, a spus Coubiș.

Întrebat despre ofertele existente pentru el, inclusiv din Italia, fundașul de 22 de ani nici n-a vrut să audă de așa ceva.

„Prostii! Apar multe prostii pe internet. I-am spus impresarului meu să nu-mi zică nimic despre oferte. Vreau să câștig campionatul și cupa cu Universitatea Cluj. Atât îmi doresc acum“, a spus Coubiș.

El a comentat și iminenta numire a lui Gheorghe Hagi în funcția de selecționer al României.

„Nici nu-l cunosc personal, nici nu știu cum antrenează, dar mă bucur că o astfel de legendă va prelua naționala. Abia aștept să lucrăm împreună“, a încheiat jucătorul „șepcilor roșii.“