INTERVIU | Miriuta, despre table, carti si arta: "Am intrebat un jucator daca stie cine a fost Picasso, l-am blocat!"

Hermannstadt e pe 7 in clasament si se bate pentru calificarea in playoff.

Hermannstadt ar putea fi surpriza sezonului in Liga I. Echipa e pe locul 7 si se bate cu Astra, Gaz Metan, Poli Iasi si Dinamo pentru calificarea in playoff.

Cum vedeti lupta pentru playoff?

- Cred ca cinci echipe se stiu deja. FCSB, CFR, Craiova, Viitorul si Sepsi se vor califica. Si a mai ramas un loc pe care se vor bate 4-5 echipe. Dinamo? Are sanse mici, e mai aproape sa joace in playout.

Ce asteptari aveti de la antrenorul Miriuta in 2019?

- Pe primul loc e ca echipa sa joace, sa fim bine, iar eu sa ii ajut cat pot. Sunt foarte multumit de conditiile de aici. Orasul este extraordinar, oamenii sunt minunati aici, ne ajuta, ne asigura toate conditiile. Speram ca si stadionul sa fie gata in curand, pentru ca e greu fara suporteri.

Cand va fi gata stadionul?

- Eu sper ca in martie sa fie gata o tribuna, apoi sa fie gata cu totul pana la finalul anului. Noi ne asteptam sa jucam acolo din martie.

Cum l-ati caracteriza pe antrenorul Miriuta?

- Un antrenor muncitor, disciplinat, organizat, cu bun simt, cu respect, asta sunt eu. Eu sunt nascut in Maramures, noi suntem altfel un pic, acum nu vreau sa jignesc pe nimeni, dar noi suntem mai directi si mai corecti. Cand avem ceva de spus, spunem in fata.

Primiti telefoane pentru schimbari?

- Niciodata n-am primit, nici la CFR, nici la Chiajna, nici aici. Antrenorul trebuie sa aiba deciziile si sa si le asume. Conducerea trebuie sa asigure conditiile, salariile, iar noi pe partea cealalta sa ne facem treaba noastra.

De ce vi se spune "Tati"?

- E o porecla de la CFR, le spuneam "tati" jucatorilor tineri. Probabil ca sunt mai tata asa, mai bun, nu sunt rau cu ei. Au trecut vremurile alea in care trebuia sa pui biciul pe ei. Acum trebuie sa stii sa comunici. Respectul si disciplina conteaza foarte mult.

Ce va place sa faceti in timpul liber?

- Citesc, la Budapesta in pod am o gramada de carti. Mama, pe vremuri, lucra la o biblioteca. Citesc orice, imi place sa citesc si despre fotbal, de istorie, despre masonerie, despre orice. Tot timpul vreau sa citesc ceva nou, citesc ce apare. Mai joc si table, mai ales acum in cantonament, am jucat dimineata cu presedintele clubului, Birt, si l-am batut cu 3-0, scor de neprezentare. I-am stricat ziua.

Ii puneti si pe jucatori sa citeasca?

- Offf, mi-ati pus o intrebare dificila, chiar l-am intrebat pe un jucator zilele trecute daca stie cine este Picasso si a stat ceva pe ganduri, asa ca nu ii mai intreb pe astia mai tineri. Chiar faceau unii misto, cica pe ce parte a jucat Picasso.

Tinerii din ziua de azi, din pacate, citesc mai putin si sunt interesati de alte lucuri. E de 100 de ori mai bine sa simti mirosul de carte decat sa citesti pe laptop. Te linisteste. Dar fiecare are obiceiurile lui.

Care e antrenorul preferat din strinatate?

- Mourinho nu imi place, chiar daca e un antrenor mare. Jupp Heynckes, un om extraordinar din toate punctele de vedere, l-am urmarit. De cate ori s-a intors la Bayern s-a vazut ca e un antrenor mare, echipa a mers mereu.

Ce facem in preliminariile pentru Euro 2020?

- Ne calificam, am mare incredere in Contra si in jucatorii de la nationala. Se vede schimbarea fata de mandatul lui Daum, eu sunt convins ca ne calificam.

Cine ia campionatul?

- CFR Cluj, e echipa mai buna.