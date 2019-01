ANALIZA / Cele mai bune 10 transferuri din Liga 1 in aceasta iarna. Cine a dat lovitura

Trei transferuri la FCSB si doua ale lui Dinamo, in top 10 transferuri din aceasta iarna.

Autor Gabriel Chirea:

Desi in perioada de transferuri de iarna din Liga 1 nu s-au cheltuit sume la fel de mari ca in anii precendenti, cluburile au realizat multe mutari interesante, majoritatea fotbalistilor venind liberi de contract sau sub forma de imprumut. Dintre echipele din Liga 1 se evidentiaza FCSB, care si-a dublat postul de atacant, prin venirea lui Ioan Hora, fostul golgheter al Romaniei, si a adus alti doi mijlocasi tehnici si rapizi, Stoian si Matei. Alte transferuri bune sunt reprezentate de schimbul Cristea - Gardos, realizat intre CSU Craiova si Poli Iasi, grupul de fotbalisti adusi de Mircea Rednic sa revitalizeze jocul si rezultatele lui Dinamo, intoarcerea brazilianului Eric in Liga 1, la Viitorul, sau mutarile talentatilor tineri Benzar si Mailat, imprumutati pentru a prinde mai multe minute decat au facut-o in 2018 la FCSB si CFR Cluj. In mod oficial, in aceasta iarna, perioada de mercato se intinde de pe 19 ianuarie pe 25 februarie 2019, Liga 1 urmand sa se reia pe 2 februarie.

10. Daniel Benzar (Dunarea Calarasi) - 21 ani / mijlocas dreapta, mijlocas central ofensiv / a mai evoluat pentru FCSB (2015, 2017, 2018), Academica Clinceni (2015-2016), FC Voluntari (2018) / imprumutat de la FCSB pana in vara

9. Andrei Cristea (CSU Craiova) - 34 ani / atacant central, al doilea atacant / international roman de seniori, plus selectii la nationala U21 / a mai evoluat pentru FCM Bacau (2001-2004), FCSB (2004-2006), Poli Timisoara (2006-2008), Dinamo 2008-2011, 2012-2013), Poli Iasi (2009, 2016-2019), Karlsruher SC (2011-2012), FC Brasov (2013-2014), Gabala (2014), Salernitana (2015), Martina Franca (2015-2016) / 2 titluri de campion in Liga 1, 1 Supercupa a Romaniei, 1 titlu de golgheter al Romaniei / a semnat pe 1 an si jumatate; a venit gratis, la schimb cu Gardos si Burlacu

8. Ioan Filip (Dinamo) - 29 ani / mijlocas defensiv, fundas central / a mai evoluat pentru FC Bihor (2008-2010), Otelul Galati (2010-2014), Petrolul (2014-2015), Viitorul (2015-2016), Debrecen (2015-2018) / 1 titlu de campion in Liga 1 / a venit liber de contract

7. Reda Jaadi (Dinamo) - 23 ani / mijlocas stanga, mijlocas central ofensiv / fost component al nationalei U19 a Belgiei / a mai jucat la Standard Liege (2012, 2014-2015), Dessel Sport (2012-2013), CS Vise (2013-2014), Mechelen (2016-2017), Royal Antwerp (2017-2019) / a venit liber de contract

6. Ioan Hora (FCSB) - 30 ani / atacant central, atacant lateral / international roman de seniori, plus selectii la reprezentativa U21 / a mai evoluat pentru UTA (2005-2008), Gloria Bistrita (2008-2010), CFR Cluj (2010-2013), ASA Tg. Mures (2014-2015), Pandurii (2015-2016), Konyaspor (2016-2017), Akhisarspor (2017), Elazigspor (2018) / 1 titlu de campion in Liga 1 si 1 Supercupa a Romaniei, 1 Cupa si 1 Supercupa ale Turciei, 1 titlu de golgheter al Romaniei / a semnat pe 1 an si jumatate, fiind liber de contract

5. Florin Gardos (Poli Iasi) - 30 ani / fundas central, mijlocas defensiv / international roman de seniori, plus selectii la nationalele U19 si U21 / a mai evoluat la Concordia Chiajna (2006-2010), FCSB (2010-2014), Southampton (2014-2017), CSU Craiova (2018) / 2 titluri in Liga 1, 2 Cupe ale Romaniei, 1 Supercupa a Romaniei, 1 finala de Cupa Ligii Angliei / imprumut gratuit pentru 6 luni, cu optiune de prelungire

4. Sebastian Mailat (Gaz Metan Medias) - 21 ani / mijlocas stanga, mijlocas dreapta / international Romania U21, selectii la Romania U18 si U19 / a mai evoluat la Poli Timisoara (2015-2017) si CFR Cluj (2017-2019) / 1 titlul de campion in Liga 1 si 1 Supercupa a Romaniei / imprumutat pana la finalul sezonului de la CFR Cluj

3. Eric de Oliveira (Viitorul) - 33 ani / atacant, mijlocas ofensiv / a mai evoluat pentru Metropoliano (2007), Gaz Metan Medias (2008-2011, 2012-2013, 2016-2017), Karpaty Lviv (2011-2012), Pandurii (2013-2014, 2015), Al Ahli (2014), Matsumoto Yamaga (2015), Najran (2016), Viitorul (2017-2018), Al Markhiya (2018) / castigator al titlul de stranierul anului in Liga 1, in 2010 si 2013 / a semnat un contract pe 1 an si jumatate, din postura de jucator liber de contract

2. Florentin Matei (FCSB) - 25 ani / al doilea atacant, mijlocas central ofensiv, mijlocas stanga / selectii la reprezentativele U17 si U19 ale Romaniei / a mai evoluat pentru FCSB (2010-2011), Unirea Urziceni (2010), Cesena (2011-2013), Volyn Lutk (2013-2016), Rijeka (2016-2017), Astra (2018), Ittihad Kalba (2018) / 1 titlu de campion si 1 Cupa a Croatiei / a semnat un contract pe 3 sezoane, fiind liber de contract

1. Adrian Stoian (FCSB) - 27 ani / mijlocas stanga, mijlocas central ofensiv / international roman de seniori, plus selectii la U17, U19 si U21 / a mai jucat pentru AS Roma (2008-2010), Pescara (2010-2011), Bari (2011-2012, 2014), Chievo (2012-2013), Genoa (2013-2014), Crotone (2015-2019) / a costat 37.000 de euro, a semnat un contract pe 3 ani si jumatate