Oferta OFICIALA din Liga 1 pentru Usain Bolt!!! La ce echipa poate sa ajunga: "Si daca s-ar plimba doar prin oras, tot ar fi extraordinar"

Bolt s-a suparat ca nu si-a gasit echipa la care sa inceapa fotbalul profesionist.

Fostul atlet e gata sa se retraga dintr-o cariera care nici n-a inceput! Salvarea visului lui Bolt ar putea veni din Liga 1! Patronul Botosaniului, Valeriu Iftime, e gata sa-i ofere un contract jamaicanului de 32 de ani.

"Ar fi extraordinar sa-l putem lua. Doar sa stea in stadion sau sa se plimbe prin oras, prin Botosani, ar fi un castig colosal. Visam! Nu-l mai face nimeni fotbalist, nici macar Botosaniul, care salveaza de la Ongenda in sus. Ma puneti pe ganduri! Chiar ma gandesc sa-i fac o oferta. Am sa pun pe cineva sa-l caute, va promit!", a spus Iftime la PRO X.