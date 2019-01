Raducioiu, socat de situatia de la Dinamo! "E un caz unic in Romania!" Ce spune de jucatorii adusi de Mircea Rednic!

Fostul international s-a aratat socat de situatia de la Dinamo.

Florin Raducioiu a vorbit despre situatia de la Dinamo. Formatia lui Mircea Rednic are sanse minime sa mai prinda play-off-ul, iar antrenorul a facut o multime de schimbari in cadrul lotului in aceasta iarna.

Ultimele achizitii ale dinamovistilor au venit cu obiective marete. Mijlocasul Mamadou N'Diaye vrea sa castige titlul si sa joace in grupele Champions League cu Dinamo.

"Eu nu am vazut o echipa in Romania, in Belgia, care schimba in pauza de iarna atat de multi jucatori. Cred ca e un caz unic in Romania si in lume. E un haos. E gestionata gresit aceasta campanie de transferuri. Sunt foarte dezamagit de tot ce se intampla acolo si nu e asta Dinamo pe care eu il doream ca suporter si ca fost jucator acolo.

Practic am devenit o echipa belgiana, nu mai suntem o echipa romaneasca. Sunt numai belgieni, francezi, practic e o echipa straina. Internationale Dinamo o putem numi. Pentru ca nu stiu daca mai sunt romani", a spus Raducioiu pentru Telekom Sport.